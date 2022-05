Jaroměřice nad Rokytnou otevřou nové turistické centrum v hotelu, který koupily

Turistické informační centrum se zázemím pro městské kulturní středisko a bezbariérovými toaletami je první větší investicí města do hotelu. Jeho ubytovací kapacity a restauraci město pronajalo. S nájemcem je ale dohodnuté na využívání velkého sálu hotelu pro kulturní akce města, na turistickém informačním centru i na rozvoji samotného hotelu, ve kterém by mělo vzniknout wellness centrum. „Wellness už dnes každý moderní hotel má, takže teď se tam připravuje jeho doplnění, to znamená, že by tam byl malý bazén s protiproudem, vířivka a sauny,“ řekl Müller.