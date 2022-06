Jihlava nezaloží destinační spolek na podporu turistiky, rozhodli zastupitelé

„Nevím, jestli je to rozumné v této době, před koncem volebního období, zakládat tuto organizaci, jestli by to nebylo lepší to nechat na nové zastupitelstvo. Rozpočet je napjatý,“ řekl zastupitel Zdeněk Faltus z opozičního hnutí ANO v debatě před hlasováním. Se založením spolku měli zastupitelé zároveň schválit vklad 300.000 korun. Na náklady spojené s projektem upozorňoval i další opoziční zastupitel Pavel Šlechtický (KSČM).