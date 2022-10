Města na Vysočině už instalují vánoční výzdobu. Omezovat ji budou jen výjimečně

Třebíč naopak počítá s rozsáhlou výzdobou, chce využít toho, že má do konce roku zajištěné stejné ceny energie jako před rokem. Jinde budou zdobit méně ulic, nebo budou osvětlení v určitých hodinách vypínat. ČTK to zjistila od zástupců radnic.

Se stejnou výzdobou jako v minulých letech počítá i Havlíčkův Brod. „Ale zvažujeme to, že bychom v nočních hodinách svícení omezili, prostě by nesvítila celou noc, v určité hodiny by zhasínala,“ řekla mluvčí radnice Alena Doležalová. Šetřit chce podle ní město i tím, že vánoční strom v centru města bude svítit jen za tmy, dřív svítil celodenně. Do nákupu nového osvětlení podle Doležalové letos město vůbec neinvestovalo, řešilo jen opravy a údržbu. Instalace začne ještě v říjnu.