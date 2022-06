Na Vysočině se při páteční Noci kostelů otevře 64 chrámů, jako před epidemií

Do baziliky pozve v 18:00 vyzvánění zvonů, návštěvníci se dostanou i do krypty a na trpasličí galerii. Farář římskokatolické farnosti Pavel Opatřil připomněl to, že před dvěma lety Noc kostelů kvůli epidemii nebyla. Vloni byl ze stejného důvodu program omezený, ale lidé mohli zároveň i do částí areálu spravovaných muzeem. Přišlo odhadem mezi 2000 až 3000 lidmi.