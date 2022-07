Na Vysočině zaplnili turisté v červenci chaty v kempech i dům v korunách stromů

Jihlavská zoo měla v prvním prázdninovém měsíci návštěvnost na obvyklé úrovni. Zoologickou zahradou prošlo od začátku prázdnin do 26. července přes 62 800 lidí, což je návštěvnost srovnatelná s předchozími roky, vyjma loňského července, kdy zoo za celý měsíc přivítala rekordních víc než 90 tisíc lidí. „Vypadá to, že červenec bude mít takovou klasikou návštěvnost, na jakou jsme zvyklí,“ řekla Simona Kubičková z marketingového oddělení k letošku. Upozornila na to, že kdo chce vidět lenochody, kteří mají mládě, měl by přijít dopoledne. Tento pavilon je otevřený do 11:00, v případě vyšší návštěvnosti ho pak chovatelé zavírají, aby měla samice trochu klidu.