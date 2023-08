Památník Bible kralické se po takřka třech letech otevře 16. září

Ve stejný den se uskuteční osmý ročník Dne tiskařů a Moravské zemské muzeum (MZM), které je správcem památníku, výstavou přiblíží záměr budoucí expozice. ČTK to za brněnské MZM sdělila Barbora Onderková.

Památník je uzavřený od 12. října 2000 kvůli opravě střechy a fasády. „Jak už to u starých objektů bývá, oprava spustila dominový efekt, objevily se další problémy, jako nejvážnější se ukázalo vzlínání vlhkosti z vadné kanalizace. Bylo jasné, že vzácné exponáty musely pryč,“ uvedla Onderková. MZM zaplatilo za opravu 7,3 milionu korun, opravu kanalizace hradila obec. Podle jejího starosty Emila Dračky (SPOZ) stála asi 30.000 korun.

Expozice památníku je ze 60. let minulého století. Proto MZM připravuje její výměnu. Nová expozice za asi 46 milionů korun má splňovat požadavky moderního výstavnictví. Muzeum na ni žádá peníze z Integrovaného regionálního operačního programu.

Nová expozice se bude skládat ze dvou částí. V horním sále to budou dějiny písma, objev knihtisku, dějiny kralické tiskárny a její produkce. „Vůbec poprvé zde budou vystaveny unikátní blokové tisky nebo ukázky iluminovaných rukopisů a prvotisků. Nebude chybět funkční replika renesančního tiskařského lisu. Zájemci, nejen dětští, si tu budou moci vyzkoušet práci starých tiskařů od přípravy sazby až po konečný tisk,“ uvedla Onderková. Dolní sál bude věnován kulturním a náboženským dějinám Moravy v 16. století a na počátku 17. století. „Také tato část expozice bude mít interaktivní charakter,“ doplnila.

Památník je podle Dračky pro obec významným objektem, je proto kritický k dlouhé době jeho uzavření. „Už by si to zasloužilo otevřít. Je těžké lidem, kteří sem pořád jezdí, vysvětlovat, že se nedostanou nikam, jen na tvrz a do kostela. Obec památník kdysi dávno postavila za dva roky a muzeum už tři roky chystá expozici,“ řekl Dračka.