Poptávka po palivovém dříví kvůli zdražení energií roste, ale ne dramaticky

Zájem o palivové dříví se zvyšuje setrvale. „Ale že by to byl třeba dvojnásobek toho, co vloni, to určitě není,“ řekl Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). Platby za palivo podle něj kopírují ceny, za jaké se prodává vlákninové dříví výrobcům dřevotřískových desek nebo do papíren. Jeho cena se meziročně zvýšila asi o 400 korun za metr krychlový. U jehličnatého dřeva na palivo se podle předsedy ceny bez daně pohybují okolo 1200 a 1300 korun za metr krychlový, u dřeva listnatých stromů mezi 1500 až 1900 korun.