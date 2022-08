Sjezdovka na Křemešníku se dočká rozšíření. Bude tak bezpečnější

Na podobě úpravy se dohodl s provozovatelem i s pelhřimovským lyžařským klubem, který na sjezdovce trénuje. ČTK to řekl pelhřimovský místostarosta Josef Koch (KDU-ČSL).

Fyzickému rozšíření sjezdovky a úpravě svahu podle něho musí předcházet několik administrativních kroků včetně vynětí lesní plochy. „To všechno podléhá nějakým schvalovacím procesům. My bychom alespoň některé z těch dílčích aktivit, které budou procesně jednodušší i jednodušší z hlediska realizace na místě, chtěli (udělat) v letošním roce. Celá akce by se měla uzavřít do dvou let,“ řekl Koch. Náklady odhadl na statisíce korun.