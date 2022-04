Starostové okresních měst Vysočiny se chtějí znovu ucházet o posty v čele měst

Jan Tecl je starostou Havlíčkova Brodu od roku 2010. Před čtyřmi lety byl zvolený do Senátu. „Určitě budu chtít být zastupitelem, to vím stoprocentně. Určitě, když bych nechtěl být starostou a nebyl starostou, tak bych chtěl být novému starostovi nápomocen. Ale tak trošku vnímám, že potřebuji uvolnit ruce, čili to rozhodnutí je přede mnou,“ řekl Tecl. Rozhodne se do měsíce, před sestavováním kandidátní listiny ODS. „V tuhle chvíli ještě nevím, je to půl na půl,“ řekl Tecl. Dosavadní fungování městského zastupitelstva v Havlíčkově Brodě oceňuje, rozdíly mezi opozici a koalicí podle něj možná setřela doba pandemie. „Nevnímám oproti jiným volebním obdobím tak silné rozdělení na koalici a opozici, ale vnímám mnohem větší zájem všech zastupitelů na tom, aby se Havlíčkův Brod rozvíjel,“ řekl Tecl.