Světlá nad Sázavou bude mít na konci roku obnovené náměstí, pouť bude v parku

Některým lidem se to nelíbí, bojí se poškození parku. Radnice kvůli tomu dostala petici, již podpořilo 108 lidí. Rada města vzala ve středu petici na vědomí. „Nicméně už je podepsaná smlouva s provozovatelem pouti v parku,“ řekl starosta František Aubrecht (nestraník). Doplnil, že v porovnání s hudebním festivalem Sázavafest bude pouť v parku jen asi na čtvrtinové ploše. „Doprovodná technika nebude vůbec do parku vpuštěná,“ uvedl. Vyznačené budou zóny, kde nebude možné stavět těžké pouťové atrakce. Provozovatel pouti podle starosty také souhlasil s tím, že složí kauci 100 tisíc korun na případné škody.

Svatováclavská pouť bude letos od 24. do 25. září. Minulý rok město zahájilo obnovu náměstí Trčků z Lípy opravami v jeho spodní části, kde silnici převádí most přes Sázavu. Pouť byla na tradičním místě v omezeném rozsahu, což ale bylo podle Aubrechta způsobené jen opatřeními proti koronavirové epidemii.

Silnice do ulice Lánecká by měla být znovu průjezdná v září, odpadne tím objížďka přes sídliště. „Uleví se obyvatelům, kteří bydlí na sídlišti,“ řekl starosta. Kvůli zimní údržbě by měla být do konce října otevřená také silnice na Habry.