Žďár nad Sázavou nabídne v září 27 parcel pro řadovky, na úřadě může být fronta

Rezervace parcel bude možná od 12. září, městský úřad bude zájemce přijímat od osmi hodin ráno. Do deseti dnů od podpisu rezervační smlouvy musí kupující složit rezervační poplatek 250.000 korun. Domy by měly stát do tří let od získání stavebního povolení. „Další podmínkou je, že uživatelé té nemovitosti budou mít minimálně deset let trvalé bydliště ve Žďáru na Sázavou,“ řekl starosta. Podrobnosti budou od 1. srpna na webu města.