Borůvková farma na Kroměřížsku očekává proti loňsku dvojnásobnou úrodu

Z 12 000 sazenic, které rostou na ploše 3,6 hektaru, by se mělo sklidit zhruba 12 tun kanadských borůvek, řekl dnes ČTK Adamuška.

Rostliny borůvek dovezené z Nizozemska a USA se v Postoupkách vysazovaly v březnu 2020, nyní jsou tedy dvouleté. „Jejich dospělost je řekněme v pátém roce od výsadby. Takže každý rok narůstají a přibývají tudíž i ta kila,“ uvedl Adamuška. Zatímco loni na farmě sklidili z každé rostliny zhruba půl kilogramu borůvek, letos už by to mělo být okolo jednoho kilogramu.

Borůvky začaly dozrávat v červnu. „Letošní sklizeň borůvek je řekněme o týden dřív než v loňském roce. Je to způsobeno hlavně teplým počasím v posledním červnovém týdnu. Takže začali jsme na konci června a budeme sbírat určitě do konce září. Sklidíme denně 200 až 300 kilogramů podle počasí, jestli nám to ten den zrovna umožní či nikoliv,“ řekl majitel.