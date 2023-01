Kroměříž ovládne o třetí únorové sobotě masopustní veselí doplněné jarmarkem

Organizátoři připravují také rej masek na ledě nebo vystoupení kejklíře a klauna. V tiskové zprávě to dnes uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Průvod dorazí po 10:00 na Hanácké náměstí. Následně se starosta ujme slavnostního zahájení jarmarku, čeká ho i nezbytný tanec s medvědem. Na 11:00 je připravené vystoupení kejklíře a klauna Kašpara Kuby. Od 14:00 do 15:00 bude ledová plocha na Hanáckém náměstí vyhrazena reji masek, zábavě a soutěžím. Hrát bude cimbálová muzika Kotrňáci s primášem Antonínem Bradáče, děti si užijí tvoření v dětských dílničkách.

Stánky masopustního jarmarku budou otevřené od 9:00 do 17:00. „Jejich majitelé a prodejci nabídnou návštěvníkům nejrozmanitější sortiment, kterému budou vévodit dobroty spojené s masopustem, zabijačkové výrobky, klobásy, speciality z udírny, ale i sladkosti, koláče hanácké i valašské, perníky a samozřejmě nápoje k zahřátí a třeba i ochlazení,“ uvedla Kučerová. Vstup na Hanácké náměstí a všechny body programu jsou pro návštěvníky zdarma.

Masopust od pradávna provázela zábava a hojná konzumace dobrého jídla a pití. Začínal svátkem Tří králů a pokračoval až do Popeleční středy, kterou začíná čtyřicetidenní půst do Velikonoc. O masopustu se v každém domě smažily koblihy či boží milosti, které v tomto období tradičně patřily do jídelníčku. Svátek, známý také jako ostatky, končiny, fašank, voračky nebo šibřinky, vždy vrcholil obřadními obchůzkami a rejem maškar.