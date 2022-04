Malé muzeum kovářství v Holešově zahájí v neděli turistickou sezonu

Kovářské muzeum je v blízkosti raně barokního holešovského zámku a bylo vybudováno na místě staré kovárny ze 17. století. „Stavba je z hlíny a na konci třicetileté války ji postavil bohatý kovář, který si pod dílnou vybudoval i tajnou únikovou cestu. Pohled do podzemí je dodnes patrný přes výheň,“ uvedla Podhajská.

V kovárně si lidé mohou prohlédnout plně vybavenou dílnu se dvěma kovářskými měchy. „Jeden z nich stál původně na půdě a přes potrubí vháněl vzduch do ohniště, podle holešovských muzejníků fungoval ještě do první světové války. Druhý vertikální měch na pohon výhně je z roku 1854 a Holešov jej získal v roce 2018 z Jasenné na Zlínsku. Kromě těchto technických památek se návštěvník podívá také do dobových světniček řemeslníkovy rodiny a expozice o historii kovářství. Patří k ní dva metry vysoký hodinový stroj, který kdysi poháněl zámecké hodiny,“ uvedla Podhajská.