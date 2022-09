Na zámcích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí budou výstavy živých hub

Houbařská sezona na Vsetínsku naplno začala v uplynulých týdnech. „Většina lidí se při sběru hub zaměřuje hlavně na své oblíbené a mnohdy vlastně ani netuší, jaké bohatství druhů okolní příroda doopravdy nabízí,“ uvedl Koňařík. Chystané výstavy hub, které muzejníci pořádají už několik let, se to podle něj snaží změnit.

Zaměstnanci muzea proto vyrážejí do okolních lesů a sbírají aktuálně rostoucí jedlé i jedovaté houby, které následně odborně popíše mykolog. Exponáty na výstavě průběžně doplňují, aby byly stále co nejčerstvější. „Rozsah samozřejmě závisí na tom, jaká je aktuálně houbařská sezona. Pokud se vydaří, může to být klidně i přes stovku druhů. Trefit přesný termín ale není vůbec jednoduché, protože výstavy se plánují několik měsíců předem. Po zkušenostech z předešlých let jsme se rozhodli letošní ročník posunout ze začátku října blíže zářijovému úplňku,“ uvedl jeden z kurátorů výstav František Mucha.