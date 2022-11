Na zámku v Kroměříži bude i příští rok pokračovat oprava střechy

Stát by tato etapa měla zhruba 18 milionů korun, dosud se při rekonstrukci střechy památky proinvestovalo asi 40 milionů korun, řekl ČTK a Českému rozhlasu ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Jiří Uhlíř.

Řemeslníci postupně opravují krovy, na všech čtyřech křídlech zámku vyměňují také střešní krytinu. Původně plánovaný rozsah prací několikanásobně narostl. Střešní krytina byla podle Uhlíře v natolik špatném stavu, že je třeba ji postupně kompletně vyměnit, s čímž se před zahájením prací nepočítalo. „Další etapa rekonstrukce střechy by se měla rozběhnout hned po Novém roce a měla by být do hlavní návštěvnické sezony hotová,“ uvedl ředitel.

Uvnitř zámku pokračuje restaurování slavného Sněmovního sálu. V tomto týdnu z něj řemeslníci odstraňují část lešení, ze kterého odborníci obnovovali nástropní obrazy. Restaurují také zlacení nebo štukovou výzdobu. Hotovo by mělo být do jara, kdy na zámku začne nová návštěvnická sezona. Sněmovní sál získal svůj název v roce 1848, kdy hostil zasedání rakouského říšského sněmu. V první polovině 80. let minulého století v něm režisér Miloš Forman natáčel některé scény filmu Amadeus.

Úpravy střechy a Sněmovního sálu jsou součástí několikaletého projektu obnovy zámku a přilehlé Podzámecké zahrady, která je taktéž památkou UNESCO. Celkové náklady jsou asi čtvrt miliardy korun, evropská dotace činí 226 milionů korun. Podle původních plánů měl projekt letos skončit, práce však budou pokračovat i v příštím roce. Jejich součástí byly například také rekonstrukce zámecké galerie a Mlýnské brány nebo obnova vodního systému v Podzámecké zahradě.

V příštím roce by stavbaři podle Uhlíře měli zahájit práce na novém reprezentačním vstupu do zámeckých sklepů. Mezi plánovanými investicemi figuruje i restaurování Pompejské kolonády v Podzámecké zahradě. Tamtéž se v příštích letech chystá rekonstrukce strážního domku u vstupu do zahrady a čínského pavilonu, který stojí na ostrůvku v Divokém rybníce.