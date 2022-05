O víkendech opět vyjedou turistické spoje k Luhačovické přehradě a na Smraďavku

Z autobusového nádraží ve Zlíně do zastávky Pozlovice, přehrada bude víkendový sezonní spoj vyjíždět v 10:00, pojede přes Doubravy a Biskupice. Zpáteční autobus od přehrady do Zlína pojede ve 14:22, a to přes Dolní Lhotu a Zádveřice.

Od začátku května jezdí sezonní víkendové spoje do Pulčína, který je součástí Francovy Lhoty. První vyjíždí v 10:29 od železniční stanice v Horní Lidči na Vsetínsku, druhý ve 14:10 z autobusové stanice ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Na oba spoje je možné přestoupit u Čertových skal v Lidečku na Vsetínsku z autobusu jedoucího ze Zlína, odjezd má z krajského města v 09:30 a ve 13:30. Zpáteční autobusy z Pulčína odjíždějí v 10:45 až do Valašských Klobouk a v 15:10 do Horní Lidče. Z obou spojů lze v Lidečku přestoupit na autobusy do Zlína.