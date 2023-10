Památník Velké Moravy představí výsledky nejnovějších výzkumů archeologů

V rámci mezinárodního dne archeologie nabídne i archeologický workshop nebo dětské odpoledne. ČTK to dnes sdělila Petra Bubeníková, mluvčí Slováckého muzea v Uherském Hradišti, pod které památník spadá.

Následovat bude workshop, při kterém zájemci budou moci nahlédnout do jinak nepřístupného zázemí archeologického oddělení. Prohlédnou si depozitáře a v laboratoři si vyzkouší práci s archeologickými nálezy. „Ty po vyzvednutí vždy procházejí procesem, do kterého budou v rámci našeho programu aktivně zapojeni. Budou si moci sami umýt, roztřídit a zaevidovat nálezy z aktuálního záchranného výzkumu, u čehož nebude chybět odborný komentář, který je seznámí se zákulisím archeologické práce a s procesem, během něhož se z archeologického nálezu stává nakonec exponát vystavený v muzeu,“ doplnil Kuchař.

Nedělní odpoledne bude v památníku od 13:00 do 17:00 patřit rodinnému programu s názvem Zvídálkové, vzhůru do muzea! S muzejním skřítkem se děti vydají na cestu do pravěku. „Zjistí, kde pravěcí lidé žili, které plodiny sbírali nebo jaká zvířata lovili. Během dílniček si děti vyrobí pravěké zvířátko, vyzkouší si práci archeologů a mnohé další. Nebudou chybět ani pracovní listy. Povídání se skřítkem začíná každou celou hodinu, po celou dobu programu je otevřena tvořivá dílnička,“ uvedla Bubeníková.