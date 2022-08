Stát vyhlásil architektonickou soutěž na rekonstrukci věznice v Uherském Hradišti

Spolu s muzeem totality, které připomene historii věznice, by v areálu měly sídlit také okresní soud, státní zastupitelství a probační a mediační služba.

„Záchraně této kulturní památky věnujeme maximální pozornost a děláme vše pro to, abychom jí vdechli nový život a současně veškeré práce s ohledem na její historický význam co nejvíce urychlili. Architektonická soutěž je nejtransparentnější způsob, který umožní posouzení více různých variant řešení a výběr nejlepší z nich odbornou porotou složenou z významných českých i zahraničních architektů,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

V minulosti ÚZSVM uvedl, že by rekonstrukce chátrajícího areálu měla přijít na 436 milionů korun. Zahájení prací plánuje stát na rok 2025, obnovený areál by se měl otevřít v roce 2028. Spolek Memoria usiluje spolu s uherskohradišťskou radnicí o to, aby se věznice stala Národním památníkem obětí totalitních režimů.