V zámku Lešná u Val. Meziříčí jsou k vidění historické kočárky z let 1880 až 1980

Muzeum koupilo sbírku kočárků, kterou Šormová shromažďovala s manželem desítky let, v roce 2016. Kočárky postupně ukazovalo veřejnosti ve svých pobočkách i v různých částech republiky. „Kurátorka Ivana Spitzer Ostřanská pro letošní výstavu vybrala největší unikáty ze sbírky i exponáty, které tady návštěvníci poprvé neviděli. Nové je také celkové ztvárnění,“ uvedl Koňařík.

„Je to taková lehce nostalgická sonda do historie klasického dětského kočárku i jeho zmenšené varianty pro panenky. Zjistíte, jak se měnila kočárková móda v posledních dvou stoletích a načerpáte k tomu řadu zajímavých informací. Myslím, že je to velmi příjemné zpestření návštěvy lešenského zámku, ideálně se k němu hodí,“ uvedla kurátorka výstavy.