Valašské Meziříčí opraví za více než 11 milionů korun mateřskou školu v Podlesí

Rekonstrukce už začala, potrvá do konce letošního září. „Díky výměně a nadstavbě stávající střechy, kterou v poslední době již zatékalo, získá mateřská škola nový podkrovní prostor s pohybovou místností, zázemím pro zaměstnance s archivem, spisovnou a hygienickým zařízením. Počítáme také s přístavbou požárního schodiště a díky kompletnímu zateplení i s výraznou energetickou úsporou celého objektu,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

Školní kuchyně bude mít novou přístavbu. „Celkové náklady přesahují 11 milionů korun s tím, že hotovo by mělo být do konce letošního září. Díky tomu dokončíme opravy hlavních budov všech našich sedmi mateřských škol,“ uvedla Wojaczková. Do budoucna město chystá i opravu budovy školky v Bynině, která je detašovaným pracovištěm Mateřské školy (MŠ) Podlesí.