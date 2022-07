Ve Zlínském kraji ode dneška platí časové jízdné ve vlacích a autobusech

Kvůli časovému jízdnému je kraj rozdělen do 98 zón. „Pokud cestujete z jednoho místa do druhého, projíždíte iks počtem zón a to tvoří cenu časové jízdného. Pokud ten dotyčný jezdí měsíc do práce, tak řádově těsně za polovinou jízd už se mu vyplatí koupit si časové jízdné,“ řekl dříve náměstek hejtmana Radek Doležel (ANO).