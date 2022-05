Vizovické Trnkobraní bude po dvouleté pauze, zahrají Chinaski nebo Tři sestry

Na Trnkobraní zahrají také kapely Argema, Alkehol, B.S.P., Visací zámek či Mňága a Žďorp. Tradiční součástí je soutěž v pojídání švestkových knedlíků, která se uskuteční v sobotu v 13:20. Do pojídání knedlíků se zapojí také vystupující kapely, které mají vlastní soutěž po celou dobu festivalu.

„Těšíme se, že letos návštěvníkům opět naservírujeme to nejlepší z české i slovenské hudební scény, ale také z toho, co mikroregion Vizovicko nabízí – místní švestkové speciality a v neposlední řadě také proslulý mok z největší ovocné palírny na světě,“ uvedl organizátor festivalu Michal Šesták. Návštěvníci budou moci ochutnat ovocné knedlíky s různými druhy ovoce, ze kterých likérka Rudolf Jelínek vyrábí své destiláty. Připraveny budou také exkurze do palírny i muzea slivovice.