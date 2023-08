Doma se nám nikdy nic nestalo. Proč by se mělo něco stát na dovolené?

Už se často vidíme na pláži, na celodenním výšlapu nebo v myšlenkách zdoláváme nové výzvy. Přestože někde v podvědomí víme, že existuje něco jako zákon schválnosti, nepřipouštíme si, že by se něco mohlo pokazit. Přitom ke zrušení cesty nejčastěji dochází těsně před odjezdem, právě v době, kdy jsou dány cestovní kanceláří nejvyšší stornopoplatky.

Do chvíle, než se něco stane, vám kartička zdravotního pojištění skutečně stačí. Věděli jste ale, že tato EHIC kartička nezahrnuje asistenční služby (případný převoz zpátky domů si musíte nejen organizovat, ale také hradit sami), zajišťuje péči pouze ve státních zdravotnických zařízeních a jste rovněž vystaveni riziku vysoké spoluúčasti za léky, ošetření či hospitalizaci, a to až do výše 65 procent?