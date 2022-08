Letošní cyklistické aktivity WeLoveCycling.cz mají pozoruhodné pozadí

Petr Lexa a Evelína Opičková v rámci kampaně Probuď v sobě vítěze trénovali na červnový závod L’Etape Czech Republic by Tour de France 2022, jejich koučem nebyl nikdo jiný než paralympijský šampion v cyklistice Jiří Ježek. Tento závod byl významný nejen pro obě známé tváře plus další dva tisíce účastníků, ale rovněž pro handicapovaného Davida Štefanidese. On měl totiž na každé ze dvou tratí (136 a 91 kilometrů) svého ambasadora. Tušíte správně. Tím jedním byl Petr Lexa, který si vybral trať o délce 91 kilometrů, tím druhým Evelína Opičková, která nastoupila na delší, 136 kilometrů dlouhou trasu.