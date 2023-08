Znáte rčení o kovářovic kobyle? Aneb i Karlovaráci začali konečně pít z pramenů

S trochou nadsázky by se projekt #PijuPrameny , který vznikl pod záštitou karlovarského informačního centra ve spolupráci s Alžbětinými lázněmi, Institutem lázeňství a balneologie, dal označit za druhou šanci Karlovaráků. Právě ti si totiž v minulosti nechali bez většího povšimnutí pod nohama proplouvat doslova tekutý poklad.

Projekt #PijuPrameny odstartoval na jaře letošního roku a zapojilo se do něho kolem 600 místních obyvatel. Měli možnost na vlastní kůži během třítýdenní pitné kúry a pod odborným dohledem pocítit blahodárné účinky karlovarské pramenité vody .

ANO, pravidelně do Karlových Varů jezdím a piju ze zdejších pramenů.

Zhruba 600 obyvatel se ale rozhodlo, že toto změní a pod odborným dohledem se pustilo do očisty s karlovarskými léčivými prameny. A vzali to pěkně z gruntu. Všem účastníkům projektu #PijuPrameny byla zajištěna vstupní i výstupní lékařská prohlídka včetně potřebných krevních vyšetření. Při stanovování pitné kúry se myslelo i na skutečnost, jaký pramen by každému z účastníků mohl nejvíce chutnat. „A mohlo se začít pít,“ vzpomíná lázeňská lékařka Marie Rebjonková.