Adam Ondra. Vítězný muž s mimořádnou svalovou pamětí

„Po semifinále jsem nevěřil, že budu mít sílu zvítězit. Byl jsem zničený, po těch čtyřech dnech jsem cítil bolest v každém svalu. Ale ta finálová cesta se mi líbila, tak jsem si řekl, že do toho dám všechno,“ říkal Ondra po vítězném závodě.

Ale to pořád není všechno. Adam Ondra je sice špičkový sportovní lezec v olympijských disciplínách, ale ještě lepší je asi v lezení skalním. Přes deset let vede žebříčky skalních lezců a mnozí ho považují za nejlepšího všech dob. Ačkoliv už byl ve třiadvaceti letech trojnásobným mistrem světa, opravdu se proslavil, až když v roce 2016 neuvěřitelně posunul hranice lidských možností. Vylezl během osmi dní v americkém masivu El Capitan jednu z nejtěžších yosemitských stěn Dawn Wall, a dokázal tak o neuvěřitelných jedenáct dní překonat rekord svých předchůdců.

„Vše mi připadá jasné, jako kdyby rukama a nohama za mě pohyboval nějaký automat a já to jen zpovzdálí jistil. Je skvělé pohybovat se po skalních stěnách v tomhle stavu beztíže,“ vyprávěl nedávno. „Je to jednoduché: buď lezu, nebo odpočívám.“

Nyní se začne pomalu připravovat na olympiádu v Paříži. Bude to jeho asi poslední velká olympijská šance. „Jsem si dobře vědom, že třeba za pět let v disciplíně bouldering už nebudu konkurenceschopný. Kluci, kterým je teď 15 a za pět let jim bude 20, v tomto stylu vyrůstají. Když mně bylo 15, tak vůbec neexistoval. Teď se z boulderingu stává jiný sport,“ říkal Seznam Zprávám přednedávnem.