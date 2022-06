S americkou basketbalovou superstar to v Rusku vypadá zle. Vězení prodlouženo

„Kdokoli, kdo v případu Grinerové věří tomu, co Rusko říká, je hloupý,“ řekl webu insider.com Aron Solomon, hlavní právní analytik špičkové marketingové agentury Esquire Digital. „K tomu slyšení nikdy nedojde. Buď bude tajně shledána vinnou a poslána do zajateckého tábora, nebo bude zařazena do procesu výměny vězňů,“ dodal expert, který už dříve prohlásil, že dvojnásobné zlaté olympijské medailistce nebude poskytnut spravedlivý a nestranný právní proces.

Grinerová byla vzata do ruské vazby 17. února poté, co celníci na moskevském letišti Šeremetěvo v jejím zavazadle údajně našli náplně do elektronických cigaret obsahující hašišový olej. Za to jí podle ruských zákonů hrozí až 10 let vězení. Pokud Grinerová měla opravdu v zavazadle hašišový olej s vyšším obsahem THC (USA neřekly, že se to nestalo), který se kouří nejčastěji v elektronických cigaretách, pak by to byl opravdu problém i v „normálních“ časech. Ona či kdokoli jiný by ho měl nepochybně i na pražském letišti.