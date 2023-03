BBC obrací. Lineker se přes kritiku migrační politiky vrací na obrazovky

BBC mimo to také zahájí nezávislou revizi svých směrnic pro sociální média, která se zaměří na to, do jaké míry se vztahují na externí pracovníky mimo zpravodajství, jako je právě Lineker. Současná pravidla zůstanou v platnosti až do dokončení prověrky. Lineker se jimi podle BBC bude do té doby řídit.