BBC čelí bojkotu. Stáhla slavného moderátora kvůli vyjádřením o migraci

Britské veřejnoprávní televizi se nedaří uklidnit krizi po stažení fotbalové hvězdy z populárního pořadu Match of the Day (Zápas dne). Za Garyho Linekera se postavili jeho kolegové i sportovci. Televize tak v sobotu nemohla vysílat některé populární pořady.

Přerušení působení Linekera v pořadu BBC oznámila v pátek a vysvětlilo to tím, že Lineker svými vyjádřeními na twitteru porušil směrnice stanice.

Celou kauzu rozpoutaly jeho tweety kritizující nový vládní návrh zákona o nelegální migraci, který má všem, kdo přicházejí do Spojeného království nelegální cestou, znemožnil žádat o azyl. Lineker plán označil za „nesmírně krutý“ a přirovnal ho k jednání nacistického Německa.

„Polední televizní program Football Focus byl nahrazen reprízou pořadu o starožitnostech (Bargain Hunt) a podvečerní Final Score byl vyměněn za pořad o restaurátorském řemesle (The Repair Shop),“ píše server Euronews.

Samotný pořad Match of the Day, který BBC vysílá už dlouhé dekády, televize osekala na 20 minutový sestřih záběrů ze sobotních zápasů bez komentáře. Za normálních okolností přitom pořad trvá hodinu a půl a Lineker v něm spolu s hosty nejzajímavější momenty zápasů do detailu rozebírá.