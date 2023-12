Konec registrace o vstupenky na fotbalové Euro 2024. Co bude teď?

I zájemci, kteří neuspějí v loterii a nezískají do pátku 8. prosince unikátní kód, budou mít následně možnost se zapojit do druhého loterijního kola, které proběhne na Ticket Portalu UEFA. Tam je nutné se zaregistrovat do 15. prosince do 17 hodin. V lednu následně proběhne los o zbylé vstupenky v rámci kvóty určené pro české fanoušky, který bude provádět přímo UEFA. Konkrétní návod naleznete na oficiálním webu Fotbalové asociace České republiky (FAČR).