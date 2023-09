Qazim Laci a další Albánci v českém fotbale. Hlavně nestrkat do rozhodčího

Povolání do týmu, který v pražském Edenu bude čelit touze svěřenců trenéra Jaroslava Šilhavého vylepšit si pozici pro postup na evropský šampionát, dostal pouze sedmadvacetiletý záložník Qazim Laçi. V dresu Sparty chytil nyní výbornou formu a patří do základní sestavy letenského celku.

Jenže bojuje s příznaky chřipky, vynechal předzápasové tréninky a jeho start je vážně ohrožen. Z pětice albánských legionářů, kteří prošli českými kluby, se tak nepředstaví nejspíš nikdo.

Albánské národnosti byli ještě Herolind Shala (narozený v Norsku), který působil ve Spartě Praha a Slovanu Liberec, a Liridon Krasniqi, jenž v ročníku 2011/2012 hrál za Mladou Boleslav, ale oba dali přesnost kosovské reprezentaci, do albánské tudíž nominováni pro zápas s Českem být nemohli.

Albánská stopa v české nejvyšší soutěži není zatím nijak početná, ale rozhodně nikterak zanedbatelná.

Bekim Balaj (11. 1. 1991, Skadar)

Reprezentace Albánie: 2012–2021 (48/9)

Sparta Praha, 2012–2013 (12 zápasů, 3 góly)

Slavia Praha, 2014–2015 (13 zápasů, 3 góly)

Je jedním z mála zahraničních legionářů, který se může pochlubit tím, že nastupoval za oba pražské rivaly. Podělil je téměř shodnými zápisy, v rudém i červenobílém dresu skóroval třikrát. Osobnost výběru do 21 let střílel góly v albánské Tiraně, odkud si ho vytáhla Sparta, která v létě 2012 marně lovila jabloneckého kanonýra Davida Lafatu.

Na podzim poměrně pravidelně nastupoval, na jaře ale nezasáhl do jediného utkání, přednost měl už koupený Lafata a jeho gólostroj. Proto ho Sparta v létě poslala na hostování do Polska do Jagiellonii Bialystok.

Po konci hostování ho Sparta prodala do konkurenční Slavie, která v té době nezažívala nejlepší časy. V derby ani nemohl nastoupit, protože vedení vršovického klubu nedodržovalo splátkový kalendář. Přestože podepsal smlouvu na tři a půl roku, po podzimní sezoně odešel do chorvatské Rijeky.

Hrdina národa

Dny slávy si vychutnal v září 2014, kdy přesnou trefou skolil v boji o Euro 2016 ve Francii favorizované Portugalsko s hvězdným Ronaldem v sestavě na jeho půdě 1:0. Šlo o Balajovu premiérovou trefu v reprezentaci a stal se hrdinou národa.

Ostatně jméno Bekim znamená v albánštině požehnání. „Je to nejkrásnější zápas v kariéře,“ neskrýval slávistický útočník nadšení. Albánie i díky této výhře postoupila společně s Portugalskem na evropský šampionát – poprvé v historii, když za sebou nechala Dánsko, Srbsko a Arménii.

Na mistrovství se hráč chorvatské Rijeky představil jen jednou, v závěrečném duelu základních skupin střídal proti Rumunsku.

Ergys Kace (8. 7. 1993, Korča)

Reprezentace Albánie: 2013–2020 (18/2)

Viktoria Plzeň, 2016–2017 (4 zápasy, 0 gólů)

V jednom utkání na evropském šampionátu 2016 ve Francii, kde Albánie zažila historickou premiéru, se představil další bojovník ze země Škipetarů záložník Ergys Kace. Ani on však nezastupoval český klub, v kolonce angažmá u něj ještě stál řecký PAOK Soluň, kde podával velice obstojné výkony.

V zimě se o něj zajímal dokonce Inter Milán. Když v létě posílil na hostování s opcí mistrovskou Plzeň, provázelo ho velké očekávání. To se však nenaplnilo, jeho vystoupení v české nejvyšší soutěži bylo krajně nevydařené.

Neplnil si povinnosti

Velmi rychle se sice prokousal do základní sestavy, jenže pak z ní poněkud tajemně vyšuměl. Vedení Viktorie nakonec potvrdilo, že albánský reprezentant už nějaký čas funguje pouze v juniorce a počítá se s tím, že v zimě bude jeho hostování předčasně ukončeno.

Důvodem byla špatná disciplína, kterou slovenský trenér Roman Pivarník nehodlal tolerovat. Albánskému legionáři se především zajídaly taktické pokyny, které po něm trenér požadoval. Když pak v pohárovém duelu v Opavě předčasně střídal, choval se podrážděně a namistrovaně. Plzeňská kabina ho nepřijala.

Kristi Qosé (10. 6. 1995, Korča)

Reprezentace Albánie: 2014–2019 (3/0)

MFK Karviná, 2019–2022 (79 zápasů, 9 gólů)

Viktoria Plzeň, 2022–2023 (1 zápas, 0 gólů)

Západočeský klub velké terno neudělal ani s dalším albánským hráčem. Přitom urostlý záložník si vydobyl dobrou pověst při angažmá v Karviné, kde patřil mezi opory. V říjnu 2020 vzdal poctu českému fotbalu, když proměnil penaltu proti Brnu vršovickým dloubákem patentovaným Antonínem Panenkou.„Když se dobře provede, je to jistota,“ ocenil vynálezce.

Panenkův kop si oblíbil. „Použil jsem ho už dvakrát ve slovenské lize v dresu Ružomberku proti Michalovcům a Žilině,“ připomenul, že si napřed vyzkoušel nejvyšší soutěž bývalého federálního partnera.

Urazil rozhodčího

Když po něm v létě 2022 sáhla opět mistrovská Plzeň, měl být jedním ze základních kamenů stavby mužstva. Prožil však epizodní angažmá. V srpnu v utkání rezervy proti Admiře Praha napadl a povalil na zem hlavního rozhodčího, disciplinární komise mu za to udělila trest na čtyři měsíce.

Vedení západočeského klubu s ním ukončilo okamžitě smlouvu.

Přitom neměl pověst neurvalce. „Neumím si to ani vysvětlit,“ doznal později. „Začalo to provokací protivníka a pokračovalo verdiktem rozhodčího, který mi ukázal druhou žlutou kartu a soupeř nedostal žádný trest. Tehdy jsem ztratil nad sebou kontrolu. Stalo se mi to poprvé v kariéře,“ nabídl vysvětlení.

Následky nesl. „Omluvil jsem se všem, hráčům i trenérovi. Následující den jsem se omluvil hlavnímu trenérovi panu Bílkovi a také vedení klubu,“ věděl, že pochybil a trest i ukončení smlouvy přijal.

Po jeho skončení se vrátil na Slovensko, kde nejprve nastupoval za Zemplín Michalovce a nyní je hráčem FC Košice.

Eneo Bitri (26. 8. 1996, Berat)

Reprezentace Albánie: 2022 (2/0)

Baník Ostrava, 2022–2023 (17 zápasů, 2 góly)

Urostlý stoper (192 cm) v optimálním věku 26 let, byla to vítaná zimní posila Baníku Ostrava. „Stopera jsme měli v hledáčku nějaký čas. A z hráčů, které jsme měli vytipovány, pro něj převážilo, že umí rozehrát, na svou výšku je poměrně pohyblivý a je výborný ve vzdušných soubojích. Ať v defenzivních, nebo ofenzivních, dokáže dát gól,“ pochvaloval si šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.

Bitri se osvědčil, v jarní sezoně, která tradičnímu klubu s velkými ambicemi moc nevyšla, sklízel méně kritiky než spoluhráči.

Odchod do Norska

V Baníku vydržel ovšem jen sedm měsíců, koncem srpna letošního roku zamířil do norského klubu Valerenga Oslo, kde podepsal smlouvu na dva roky.

Nebyla to pro severomoravský tým dobrá zvěst. „Nebudeme tvrdit, že nás to nemrzí,“ přiznal šéf sportovního úseku klubu Luděk Mikloško. „Eneo tady šel herně hodně nahoru a získal si místo v základní sestavě,“ přiznal ostravský funkcionář. „Z Norska ale obdržel na naše poměry opravdu lukrativní nabídku, a přestože i my jsme mu dali návrh nové smlouvy a jednali o nových podmínkách, on vyjádřil touhu odejít,“ odkryl pozadí Bitriho odchodu.

Podle odborného webu Transfermarkt.com obdržel Baník odstupné ve výši půl milionu eur (asi 12,5 milionu korun).

Qazim Laci ( 19. 1. 1996, Peshkopi)

Reprezentace Albánie: 2020–2023 (21/1)

Sparta Praha, 2022–2023 (23 zápasů, 0 gólů)

Ve stejnou dobu jako Bitri – letošní leden – přišel do Sparty jeho krajan střední záložník Qazim Laci. Sice se narodil v Albánii, ale v mládí se rodiče přestěhovali do Řecka, kde vyrůstal v akademii slavného Olympiakosu Pireus. Postupně si proklestil cestu až do prvního týmu, ale nikdy za něj v řecké lize nenastoupil.

Nahrávky & Nabíječky II. Foto: Seznam Zprávy Zuzana Hodková a Jindřich Šídlo. Jindřich Šídlo, autor satirického pořadu Šťastné pondělí, a moderátorka SZ Byznys Zuzana Hodková se opět vydávají po stopách české fotbalové reprezentace. Důvod je jasný: Euro 2024. Poté, co loni české fotbalisty sledovali v Lize národů, je tentokrát doprovodí v kvalifikaci na šampionát. Zápasy a především jejich zákulisí vám přiblíží v sérii netradičně pojatých videí.

Rozvinul se až ve francouzském (korsickém) klubu AC Ajaccio, kde si vydobyl velice slušné renomé. V průběhu pěti let se stal pilířem mužstva, fanoušky si získal temperamentem a technickou kvalitou, střílel krásné góly.

Trefa proti Kodani

Na jaře, kdy Sparta nečekaně získala penaltový titul, nastupoval víc z pozice střídajícího, v závěru nadstavby si už ovšem místo v základní sestavě vydobyl, gólem však k oslavě dobyté trofeje nepřispěl.

V české lize nemá nadále ani jeden zápis, ale jeho parádní přímý kop v prodloužení proti dánskému FC Kodaň v boji o Ligu mistrů (byť nevydařeném) vstoupil do klubové kroniky.