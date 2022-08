Gentleman na hřišti, doma magor. Co říkají o Ryanu Giggsovi jeho spoluhráči

Soudní spis na základě policejního vyšetřování obsahoval docela děsivá zjištění.

Bývalý excelentní fotbalista měl svou ženu Kate Grevilleovou po hádce ohledně jeho nevěry dvakrát vyhodit nahou na hotelovou chodbu a vláčet ji po zemi. Na chodbě strávila nahá přibližně 10 minut.

Giggs ji měl také nakopnout do zad a hodit po ní laptop, který ji trefil do hlavy. I on ji podezíral z nevěry, během hádek jí často sprostě nadával, mimo jiné ji nazýval neslušným výrazem pro prostitutku.

V roce 2020 ji měl během závěrečného incidentu vyhroceného vztahu udeřit hlavou do obličeje. Ještě předtím ji ale několikrát vydíral. Když Grevilleová odmítala s Giggsem komunikovat, měl jí přes e-mailovou poštu vyhrožovat rozesláním jejích erotických fotografií přátelům.

Slabost pro ženy

Zdaleka to ovšem nebylo poprvé, kdy se probíraly až obludné Giggsovy eskapády. V květnu roku 2011 se objevila zpráva, že svou první manželku Stacey Cookeovou vícekrát podvedl s hvězdou britské reality show Imogen Thomasovou. Fanoušci nevěřili, ale vše potvrdil důkaz o tom, že se fotbalista snažil milenku umlčet pořádně tučným úplatkem ve výši 150 tisíc liber.

O dva měsíce později promluvila Natasha, manželka Giggsova o čtyři roky mladšího bratra Rhodriho, která se veřejně přiznala, že se švagrem udržovala osmiletý milostný poměr.

Ukázalo se, že slabostí anglické fotbalové hvězdy jsou ženy. Bratr Rhodri jej dokonce později označil za nevyléčitelného závisláka na sexu. „Stydím se za něj. Tak moc, že ani nechci vyslovit jeho jméno. Měl bych být hrdý táta, ale nemůžu. Když ho vidím v televizi, hned přepínám,“ nešetřil potížistu ani jeho vlastní otec Danny Wilson, někdejší reprezentant Walesu v ragby.

Rozkmotřili se i bratři. „Byl jsem jeho velký fanoušek, obdivoval jsem ho, ale od roku 2010 jsem neviděl jediný zápas, ve kterém nastoupil,“ prohlásil Rhodri, bývalý hráč Salford City a Torquay United. Slavného sourozence si přestal vážit. Neodpustil mu, jak odlišný je jeho mediální obraz příkladného profesionála od života v soukromí.

V šatně usměvavý, pohodový, nenápadný, až nevýrazný kluk. Karel Poborský o Ryanu Giggsovi

I když se Giggs snažil své soukromí velice zarputile chránit, postupně se prokazovalo, proč asi. Na veřejnost proniklo mnoho jeho skutků, k nimž se přiřadilo i násilí.

Vynikající fotbalista, legenda Manchesteru United. Jaký je to ovšem člověk?

Pohodový, usměvavý kluk

V šatně nenápadný, na hřišti gentleman – tak charakterizují Giggse jeho spoluhráči i soupeři. „Byl velice tichý, nenápadný, až nevýrazný,“ vzpomíná na něj český vicemistr Evropy 1996 Karel Poborský, jenž s ním oblékal dres týmu Manchester United v letech 1996–1998. „Pořád usměvavý, pohodový,“ dodává.

To se týkalo i projevu na hřišti. „Občas k nějakému konfliktu při hře dojde, v něm nikdy saze nebouchly, vždycky si dokázal zachovat odstup,“ prohlašuje Poborský. Ohleduplně se choval i k protihráčům. „Nevzpomínám si, že by do mě někdy zajel, na ošklivé zákroky, či dokonce prasárny, byli v anglické lize jiní kofři,“ přidává se český brankář Luděk Mikloško, jenž v londýnských klubech West Ham United a Queen´s Park Rangers strávil jedenáct let (1990–2001). „Skutečný gentleman,“ naopak mu skládá hold.

Poborský měl možnost Giggse poznat i mimo hřiště, včetně jeho manželky Stacey, s níž má dvě děti. „Nebyli jsme přátelé, nenavštěvovali jsme se, to ne,“ nenaznačuje jihočeský rodák bližší vazby. „Ale při klubových společenských akcích jsme se několikrát setkali. Byla také v pohodě, nic nenaznačovalo, že by mezi nimi nebylo něco v pořádku,“ říká Poborský.

Giggsovy případy vnímal. „Nebudu je však komentovat, to je jeho osobní věc,“ odmítá soudit bývalého spoluhráče. „Něco jsem zachytil, ale to, co se psalo v médiích, mě nijak nezajímalo,“ nenechával se ovlivnit vyhlášeným britským bulvárem Mikloško. „Opakuji, na hřišti se choval příkladně,“ všímal si jen své profese.

Okolo Giggse se toho ale vinulo tolik, že to nešlo přehlédnout. „V žádném případě bych to do něj neřekl, překvapilo mě to,“ přiznává Poborský. „Jak říkám – v šatně usměvavý, pohodový, nenápadný, až nevýrazný kluk,“ vrací se ke své charakteristice.

Gentleman na hřišti, doma magor

V šatně docela oblíbený, na hřišti přímo gentleman, doma magor, který podvádí ženu. A dokonce ji i mlátí. Vysvětlit tento lidský rozkol může jen lékař. „Nejsem dopodrobna obeznámen s tímto případem a nejsem ani specialista na psychiku člověka, ale může se to přihodit,“ hloubá MUDr. Petr Krejčí, dlouholetý lékař českého reprezentačního výběru.

Odmítá vynášet odborné soudy, ale připouští, že ani jeho britští kolegové nemuseli rozpoznat, jak se Giggs chová v soukromí. „Může se stát, že v kolektivu drsných chlapů je takový násilník spíše v pozadí a netroufá si, zvlášť když na to nemá ani figuru,“ upozorňuje na Giggsovu subtilní postavu a výšku 179 cm. „Ale může tomu tak být,“ nevylučuje na základě mnohaletých zkušeností s fotbalovým týmem.

Ryan Giggs – Wilson Narozen 29. 11. 1973, Cardiff hráčská kariéra Manchester City / Anglie (1985–1987), Manchester United / Anglie (1987–2014) Reprezentace Walesu: 1991–2007 (64/12) Trofeje: Řád britského impéria 2007, vítěz Ligy mistrů 1999 a 2008, vítěz mistrovství světa klubů 2008, 13× mistr Anglie – rekord, 4× vítěz Anglického poháru trenérská kariéra Manchester United / Anglie (2013–2014) – asistent, Manchester United / Anglie (2014) – dočasný, Manchester United / Anglie (2014–2016) – asistent, reprezentace Walesu (2018–2022).

Příčiny Giggsova chování lze hledat i v jeho mládí. Narodil se jako Wilson, pod tímto příjmením vstupoval v sedmnácti letech do akademie Manchesteru United, o dva roky později přijal rodné jméno matky Lynne, když se s ní otec rozešel. „Je třeba pochopit i sociologické aspekty,“ upozorňuje dr. Krejčí. „Anglie měla jiný vývoj, dětí na ulici tam byly tisíce, rodiny nefungovaly jako na kontinentu,“ obrací lékař české reprezentace pozornost k historii.