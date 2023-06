Fotbalová Sparta bude mít nového generálního ředitele

„V praxi to pro mě bude znamenat, že nebudu součástí běžné denní agendy, která souvisí s chodem klubu. Budu se však intenzivně věnovat povinnostem, které se týkají zastupování Sparty navenek. Budu také trávit čas spoluprací s Tomášem Rosickým a Petrem Hrdličkou při transferových jednáních,“ uvedl Čupr.

Majitel Sparty Daniel Křetínský dal najevo, že za čtyři až pět miliard korun tento stadion postaví, pokud FAČR pronajme Spartě pozemek, na kterém nyní stojí zchátralý stadion Evžena Rošického. Sparta by na tomto novém stadionu chtěla hrát své domácí zápasy, a uvolnit tak tradiční Letnou pro jiný developerský rozvoj.

Křivda už se v minulosti k projektu nového stadionu pro Spartu a reprezentaci také vyjadřoval, naposledy v rozhovoru pro Radiožurnál před několika týdny. Sparta se podle Křivdy bude do roku 2030 z Letné stěhovat pryč – a hlavní variantou je pro ni právě Strahov.

“ V tuto chvíli nejsme v situaci, kdy bychom měli jasně definováno, kde by nový stadion mohl a měl stát. Nejsme v situaci, kdy bychom měli jakákoli povolení. Se znalostí těchto procesů a délky jakékoli stavby v České republice můžeme říct, že horizont rozhodně přesahuje příštích pět let. Pravděpodobně to bude trvat ještě déle," uvedl Křivda.