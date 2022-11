Fotbalový doktor Jekyll a Mr. Hyde. Řezníček nejlepším kanonýrem ligy

Řezníček dostal shůry nadělen velký fotbalový talent, avšak dolů ho táhlo prostředí, v němž vyrůstal. Otec měl často potíže se zákonem, rvačky, výtržnosti, policii a soudní tribunál poznal hodně zblízka. Ve vězení i sám život, který měl hodně daleko do modelu spořádaného občana, ukončil.

Za zlomový okamžik v kariéře, kdy si ujasnil, co je nutné fotbalu obětovat, se považuje angažmá ve slovenském Ružomberoku. „Myslím, že to prospělo oběma stranám- jemu i klubu,“ zvažuje místní slovenský novinář Vladimír Pančík. „Spoluhráči ho měli rádi,“ odhaluje. „Ani ne tak pro jeho góly, těch ani moc nebylo, ale mohli se na něj spolehnout, že neztratí míč, vyhraje osobní souboj, byl i do kombinace,“ vypočítá přednosti českého útočníka.