Kuchta utíká z ruské ligy, jedná se Spartou. A Slavia může přijít o peníze

Pro slávistický tábor to byla překvapivá informace. O Kuchtovy služby by v Edenu měli červenobílí také zájem, ale 184 centimetrů vysoký útočník nyní podle všeho jasně preferuje sparťanskou nabídku.

2) Sparta či jiný zájemce může využít speciálního nařízení FIFA, které se týká zahraničních fotbalistů působících v ruské či ukrajinské lize. Vzhledem k pokračující válce mohou tito hráči přerušit své angažmá v ruských či ukrajinských klubech, a to až do 30. června 2023.

Na Slavii se obávají, že kdyby Sparta využila tohoto druhého způsobu, mohl by Lokomotiv zablokovat peníze, které je Slavii za Kuchtův lednový přestup do Moskvy dlužen. Tato transakce ještě není po splatnosti, peníze by podle původních dohod měly do Prahy doputovat v srpnu.