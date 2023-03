Muž se zázračnou levačkou přijede na šlágr Slavia - Plzeň. Fandit nikomu nebude

Ambice se potvrdily, v ročníku 1995/1996 Slavia konečně dosáhla na ligový titul, po dlouhých devětačtyřiceti letech. A pronikla až do semifinále Poháru UEFA. „Byla to krásná doba,“ zasní se.

Odejít ze západočeské metropole se tedy vyplatilo. „Tehdy se Plzeň pohybovala mezi první a druhou ligou, když se chtěl hráč posunout výš, musel do Prahy, do Slavie nebo Sparty,“ připomíná Šmejkal.

Nyní je situace jiná, v novém tisíciletí slavila Viktoria Plzeň šest českých titulů, třikrát se probojovala do luxusní společnosti Ligy mistrů. Patří mezi ozdoby českého fotbalu. Hypotetická otázka, zda by talentovaný fotbalista přestupoval i v této době, je rychle zodpovězena: „V žádném případě bych neodcházel!“

Deset zápisů v reprezentační kronice, tři gólové trefy. Je to hodně, nebo málo? „Mohlo jich být víc,“ souhlasí Šmejkal. „Ale stovky hráčů, které také měly klukovské sny, že jednou budou hrát za nároďák, nemají ani to,“ poukazuje. „Takže já to beru jako fakt, že jsem něčeho dosáhl,“ smiřuje se s osudem.

Vzdychat, jestli ho neduhy připravily o poctu být přítomen historického úspěchu samostatného českého výběru, však odmítá. „Tak to bylo,“ připomíná. „Nikde není řečeno, že kdybych byl zcela zdravý, tak bych do Anglie jel, tehdy jsme měli vynikající mužstvo a mnoho výjimečných osobností,“ probírá soupisku.

Přesto v reprezentačním týmu zaznamenal okamžik, který se zapsal do análů třpytivým leskem: gól v přátelském utkání s Francií v létě 1994 v Bordeaux. Popis je jednoduchý – skvostná trefa levačkou do horního rohu branky domácího týmu. Nechytatelná, parádní.

I když je to už hodně skoro třicet let – minulé století, jak sám podotýká – má ji před očima. „Přítelkyně mi k padesátinám sestavila sestřih z mé kariéry, ten gól má samozřejmě v něm prioritní místo,“ může se jím kdykoliv pokochat.

O Šmejkalovi se v době, kdy jeho kariéra gradovala, tradovalo, že nevěnuje fotbalu tolik, kolik by se žádalo. „Fotbalista prvotřídní,“ zdůrazňuje Zdeněk Kudela, bývalý sportovní ředitel Slavie Praha, „Postava, technická zdatnost, přehled a především jeho levá nohy,“ vypočítává Šmejkalovy přednosti. „Ale jak to kulantně říct – nedělal pro fotbal úplně všechno,“ přiklání se k názoru, že mohl dosáhnout víc.

Kritizovaný to nerozporuje, ale ani nepotvrzuje. „To jsou kdyby,“ krčí rameny. „Zpětně si říkat a dokonce neustále se trápit, co by bylo…“ nehodlá se v to nimrat. „Určitě jsem všechno neudělal dobře, ale fotbal mě vyučil pro normální život, musel jsem činit zásadní rozhodnutí, řešit i nepříjemné situace,“ připomíná. „To jsem ocenil, když jsem hrál v Německu a při práci trenéra,“ uvědomuje si.