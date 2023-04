Peltova moc. Jak soud zahýbal s někdejším šéfem fotbalu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Během funkcionářské fotbalové kariéry se Miroslav Pelta z klubového činovníka, který se stará o rozkvět svého severočeského Jablonce, vydrápal až na vrchol nejvyšší. Stal se předsedou české asociace, jezdil na kongresy UEFA, pracoval v odborných komisích.

Ještě silnější pozici si vydobyl na domácí scéně, kde nahromadil mnoho význačných fotbalových pozic, které mu umožnily setkávat se se členy vlády, poslanci, nejvyššími státními úředníky.

O hodně z toho už přišel poté, co byl v roce 2017 vzat do vazby. Teď, kdy padne rozsudek v jeho kauze kolem rozdělování státních dotací na sport, může přijít vlastně o všechno. Včetně svobody.

Pro Peltu, bodrého společníka a schopného obchodníka s vlivem, byl vždycky fotbal vším. Pokud ale bude odsouzen, může být z fotbalového hnutí vyloučen.

„Stanovy umožňují, aby člen, který byl pravomocně odsouzen za čin, který není nedbalostní povahy, byl ze spolku vyloučen,“ potvrzuje Josef Žižka, člen etické komise, která tyto přestupky prošetřuje.

Peltovi se může zhroutit jeho dosavadní svět.

Já jsem nevinnej!

„Je to na něm znát, přece jen to není jednoduchá situace,“ říká o situaci, do níž se Pelta dostal, teplický Rudolf Řepka. Za Peltovy vlády vykonával funkci generálního sekretáře české fotbalové asociace. „Nesedí doma, chodí na zápasy, pořád je aktivní, ale má to napsané ve tváři,“ popisuje, co se s Peltou v posledních měsících a letech událo.

Sláva, úspěchy, vysoká pozice ve fotbale i ve státě s ním zamávaly. Milan Fukal, bývalý reprezentant, o Miroslavu Peltovi

Pelta se nesmířil nikdy s tím, že by mohl být odsouzený a jít do vězení. Prakticky každému, s kým se potká a zapřede rozhovor o své kauze, vykládá, že obvinění je nesmysl. „Nic jsem ovlivnit nemohl, jen jsem žvanil,“ hájí se před někdejšími přáteli a také před soudem.

Krajské zázemí

Během vyšetřování a následného procesu opustil Pelta skoro všechny fotbalové funkce, které postupně nasbíral. Už to je pro něj obrovská změna. Není nejvyšším mužem českého fotbalu, není už ale ani oficiálním představitelem jabloneckého klubu, který roky budoval. Sice je pořád v Jablonci přítomný, už ovšem nikoliv jako statutární zástupce.

Jediný post, který si ponechal, je pozice předsedy Libereckého krajského fotbalového svazu. Mimochodem, i z něj dokázal v době své prosperity neskutečné věci: například kandidovat na místo nejvyššího šéfa fotbalu za Moravu…

Vypadá to, že v Libereckém kraji fotbalu nadále vládne. „Scházíme se pravidelně jednou měsíčně a pan Pelta dělá pro rozvoj kraje, co může,“ tvrdí člen krajského výkonného výboru Libor Kleibl, zástupce ligového Slovanu Liberec. „Stará se o amatérské soutěže, o mládež, jeho přínos je nadále velmi pozitivní,“ chválí obviněného Peltu.

Jeho soudní případ komentovat odmítá. „Ctíme presumpci neviny, dokud nebude pravomocně odsouzen, nemá cenu cokoli řešit,“ říká Kleibl. „A při jednání se o tom ani nebavíme a nepozoruju, že by to pana Peltu nějak při jeho výkonnosti a pracovním nasazení poznamenalo,“ podotýká Kleibl.

Větší vrásky v Jablonci

Pelta ale podle všeho zůstal aktivní na klubové úrovni. Nadále získává pro Jablonec posily, hlídá si přestupy. „Když jsme měli na začátku podzimu několik jednání, bylo na něm patrné, že víc je špatný z toho, jak si Jablonec vede v lize,“ poodhaluje nejvyšší boss mladoboleslavského fotbalu Josef Dufek, jenž si také obstarává přestupovou politiku klubu většinou sám. „O svém soudním případu vůbec nemluvil,“ popisuje svůj dojem z Pelty.

To potvrzuje i sportovní ředitel Bohemians Praha Miroslav Držmíšek. „Jakmile jde o Jablonec, všechno ostatní jde stranou,“ přikyvuje. „Při tom, jak se říká, zapomíná i na …,“ raději pořekadlo o smrti nedokončí.

Peltova kauza v datech Devět let vězení pro Peltu. A 25 milionů pokuta, navrhuje žalobce 3. května 2017 – V sídle FAČR zasahovala policie, zadržela předsedu Miroslava Peltu. Pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová uvedla, že i fotbalová asociace byla obviněna ze zneužití pravomocí a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

4. května 2017 – Žalobci navrhli vazbu pro Peltu a náměstkyni ministra školství Simonu Kratochvílovou, kteří se podle policejních odposlechů domlouvali na přípravě a ovlivňování dotačních programů.

6. června 2017 – Pelta se vzdal funkce předsedy Fotbalové asociace ČR. Rezignaci zaslal po svém advokátovi z vazby. Následující den byl z ní propuštěn.

11. července 2017 – Pelta rezignoval na funkci místopředsedy Českého olympijského výboru (ČOV).

12. listopadu 2018 – Policie rozšířila stíhání FAČR a Pelty v kauze dotací o korupci.

6. února 2019 – Nejvyšší státní zastupitelství zrušilo v kauze dotací rozšíření stíhání FAČR a Pelty, které se týkalo údajného podplácení. Vyhovělo tak stížnostem obviněných.

16. června 2020 – Začalo hlavní líčení.

12. října 2021 – Státní zástupce navrhl pro obžalované tresty od pěti do deseti let vězení, peněžité tresty a také zákazy činnosti. Pro Peltu chtěl devět let vězení a peněžitý trest 25 milionů korun.

26. listopadu 2021 – Soud uznal Peltu i Kratochvílovou v kauze zmanipulování sportovních dotací vinnými. Bývalému předsedovi FAČR uložil šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti a pětimilionový peněžitý trest. Ten se proti rozsudku odvolal k vrchnímu soudu.

31. srpna 2022 – Vrchní soud rozsudek zrušil a vrátil případ městskému soudu.

30. ledna 2023 – Začalo obnovené hlavní líčení, Pelta na jednání nepřišel, omluvil se pro nemoc.

2. února 2023 – Pelta vypovídal, odmítl vinu, prohodil, že jen žvanil a nic neovlivnil. Nebylo by to v jeho moci.

Vytěsnit z hlavy to však úplně nejde. „V únoru jsme řešili hostování Dominika Pleštila u nás,“ vrací se do nedávného času ředitel teplického klubu Rudolf Řepka. „Na Mirkovi bylo znát, jak mu jde o to, aby se jablonecký odchovanec uchytil, aby hrál,“ připouští, že zájem hráče měl Pelta na zřeteli jako první. „Ale bylo poznat, že situace, do které se dostal, ho dost trápí,“ zachytil. „Není to nic příjemného,“ opakuje.

Proměna v čase

Pelta bude podle všeho v jabloneckém fotbale vzýván, ať dopadne jeho soudní proces jakýmkoliv verdiktem. Jeho zásluhy o to, že se provinční klub pozvedl až k účasti v evropských pohárech, jsou zřejmé.

I když i v této oblasti prodělal jistý vývoj. „Když Jablonec převzal a společně s dalšími nadšenci ho začal v nižších patrech budovat, představoval vlastně spásu,“ říká bývalý český reprezentant Milan Fukal. Ví, o čem mluví. S nedalekého Kokonína se přes Jablonec a následně přes Spartu dostal až do německé Bundesligy (Hamburger SV a Borussia Mönchengladbach) a k vystoupením na mistrovství Evropy v roce 2000.

Na tom měl Pelta velkou zásluhu. Ale… „Sláva, úspěchy, vysoká pozice ve fotbale i ve státě s ním zamávaly,“ je přesvědčen Fukal. „Už to není ten člověk, obětavý chlapík, proměnil se v bafuňáře, myslí hlavně na sebe, už se mu nedá věřit jako v jeho začátcích,“ nebojí se Fukal ostřejších slov. „Bývalé kamarády, kteří mu pomáhali Jablonec stavět a půjčovali mu peníze, úplně odvrhl,“ zdůrazňuje.