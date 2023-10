Šilhavý na odstřel. Nosiči vody v epizodě č. 100 vybírají nového kouče

Kouč českého národního týmu Jaroslav Šilhavý je na odstřel. Po výsledcích a hlavně výkonech Čechů v kvalifikaci na Euro 2024 se trenérské křeslo kymácí, ačkoliv nakonec mohou Souček, Coufal, Krejčí a spol. postoupit na turnaj v Německu.

Hlavně prohra v Albánii 0:3 a rezignovaný rozhovor trenéra Jaroslava Šilhavého po zápase vedl vedení fotbalové asociace k dramatickému kroku. V úterý se vedení FAČR sejde k mimořádnému zasedání, aby Šilhavého buď odvolalo, nebo naopak potvrdilo ve funkci ve zbytku kvalifikace - tedy v zápasech v Polsku a doma proti Moldavsku.

Čechům k postupu stačí porazit Moldavsko. A s velkou pravděpodobností by měly stačit i remízy uhrané ve Varšavě a s Moldavany. Pachuť z výkonů týmu ale zůstane tak jako tak.

Fotbalový podcast Seznam Zpráv Nosiči vody právě v úterý vychází se 100. epizodou ve své historii. A pozval si speciálního hosta, který porážku v Albánii viděl na vlastní oči - Jindřicha Šídla.

Nosičů vody - tedy Luďka Mádla, Jaromíra Bosáka a Karla Tvaroha jsme se zeptali, co oni si myslí o dalším setrvání Jaroslava Šilhavého.

Jejich odpovědi berte jako malou ochutnávku na stou epizodu podcastu Nosiči vody.

Karel Tvaroh: „Dostaly se ke mně zákulisní zprávy, že atmosféra na reprezentačních srazech byla až příliš uvolněná. A na hřišti se to potom v některých případech velmi viditelně odráželo. Takhle se kvalifikace hrát nedá. Jde to jednoznačně za realizačním týmem. Pokud by se hledal nový trenér třeba jen na zbývající dva zápasy ve skupině, připomněl bych, že na asociaci působí David Holoubek, který už několikrát podobný úkol zvládnul.“

Jaromír Bosák: „Zápas v Albánii ukázal, že takhle to opravdu dál nejde. Tam nebylo, o co se opřít, mužstvo na to utkání nebylo vůbec připraveno. A tak už se logicky chystá na pozici reprezentačního kouče výměna, věci už zašly příliš daleko. Zmiňuje se i jméno Michala Bílka, ale co jsem slyšel, tak ten je pro stávající vedení asociace nyní neprůchozí.“

Luděk Mádl: „V Albánii reprezentace totálně vyhořela, výsledkově i výkonem, tým nebyl na utkání dobře připraven. Následovalo utkání s Faerskými ostrovy, ve kterém po dobře sehrané, leč bezbrankové první půli následovala křeč a vysvobození v podobě proměněné penalty. Výkonný výbor FAČR bude o obsazení pozice reprezentačního kouče jednat patrně v úterý, času na řešení není mnoho, už 17. listopadu se hraje klíčový zápas ve Varšavě. Po mém soudu se mělo vedení asociace věnovat této otázce mnohem pečlivěji už loni v dubnu, kdy tak nějak automaticky Jaroslavu Šilhavému smlouvu prodloužilo. Teď, těsně před koncem bojů v kvalifikační skupině, vzniká obtížně řešitelná situace. Málokdo bude ochoten převzít tým jen na dva zápasy. Snad jen někdo z trenérů na penzi. Jindřich Trpišovský podle mých informací zásadně odmítá úvahy, že by si k reprezentaci od Slavie odskočil. Možná leckdo řekne: Tak ať už to se Šilhavým dohrají. Když jsem ale viděl Jaroslava Šilhavého po utkání s Faeřany, působil navzdory vítězství zcela zlomeným, vyprázdněným dojmem. A takové rozpoložení už jednoznačně volá po změně. Kandidáty by měli být Michal Bílek či Vítězslav Lavička, já bych dal přednost mixu zkušenosti Ivana Haška s asistentem - inovátorem Davidem Horejšem.“