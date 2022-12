Dům Raheema Sterlinga přepadli lupiči. Jediná vada na anglické kráse

„Budeme muset počkat a uvidíme,“ řekl Southgate televizi ITV poté, co byl dotázán, zda se Sterling vrátí, aby se připojil k týmu v Kataru. „V tuto chvíli je jednoznačně prioritou, aby byl s rodinou, a my jsme ho podpořili. Umožníme mu, aby měl tolik času, kolik potřebuje… Nechci na něj vyvíjet žádný tlak. Někdy není fotbal to nejdůležitější a rodina by měla být na prvním místě,“ řekl Southgate.