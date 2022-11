Pozor na Němce. Zpevnili obranu, našli nečekaného střelce a zvedli hlavu

„Jsem na své hráče hrdý,“ rozplývá se dojatě Hans-Dieter Flick, přezdívaný Hansi. Chlapík, co v 80. letech s Bayernem slavil coby hráč tři tituly, ale sám nikdy nebyl úplnou megastar. Tak třeba za reprezentaci sám nikdy nenastoupil.

Ale to ještě neznamená, že o ní neví všechno od A do Z. V letech 2006–2014 byl coby asistent pravou rukou Joachima Löwa, hlavního strůjce jejích úspěchů poslední éry, zejména titulu mistrů světa z MS v Brazílii v roce 2014.

Němci chtějí vždycky maximum. A bilance posledních let zůstává za očekáváním. „Máme za sebou špatné roky. Mnoho věcí se dalo vyřešit jinak,“ konstatoval Lothar Matthäus, pětinásobný účastník závěrečného turnaje MS, šampion z roku 1990 v Itálii.

Bývalí reprezentanti oslovení médii se obvykle shodli, že nefungovalo složení obrany, v níž měl Niklas Süle špatně vybranou pozici a z toho plynoucí uplatňované návyky, které Japoncům hrály v jejich útočných snahách do karet.

Před druhým zápasem ve skupině se Španěly pomohli Němcům ze všeho nejvíc fotbalisté Kostariky. Ti totiž porazili 1:0 Japonsko a nastavili situaci ve skupině tak, že si při hypoteticky očekávaných výsledcích třetí „rundy“, ve kterých by Němci porazili Kostariku a Španělé Japonce, mohli Flickovi svěřenci v duelu se Španěly dovolit i těsně prohrát, aniž by ztratili reálnou šanci na postup ze skupiny.

A zhruba 20 minut to v neděli vypadalo, že za tuhle variantu, která jim spadla z nebe, budou muset být Němci rádi. To když prohrávali se Španělskem od 62. do 83. minuty 0:1.