Obrazy, motorky, nemovitosti… Jak Beckham vydělává a utrácí peníze

David Beckham hrál zatraceně dobře fotbal, ale ještě během hraní se stal i chytrým a úspěšným obchodníkem, který vydělal stovky milionů dolarů.

Anglický fotbalový velikán během slavné profesionální kariéry hrál za Manchester United, Real Madrid a v polovině vystoupení v řadách anglické reprezentace byl i jejím kapitánem.

Příznačné ale je, že i poté, co v roce 2013 nadobro pověsil kopačky na hřebík, pokračoval v rozvíjení svého byznysu. Jak zdůrazňuje Insider.com, ve světě obchodu si udělal jméno a vydělal jmění.

Britský Sunday Times Rich List odhaduje, že David Beckham a jeho manželka, bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová, mají čisté jmění 514 milionů dolarů.

Anglický záložník hrál přes dvě desetiletí v Manchesteru United, pak v Realu Madrid, LA Galaxy, AC Milán a Paris Saint-Germain, než v roce 2013 odešel do důchodu.

Beckham hrál tři různá mistrovství světa a ve všech skóroval. Když ale dostal červenou kartu na šampionátu v roce 1998, poznal i odvrácenou tvář fotbalu. Fanoušci se proti němu dramaticky obrátili a dokonce mu vyhrožovali únosem syna, protože ho vinili z vyřazení Anglie v zápase s Argentinou.

Podle britského deníku Daily Mirror si do okamžiku, kdy skončil s fotbalem, vydělal na hřišti i mimo něj 800 milionů dolarů. To z něj tehdy dělalo sedmého nejlépe placeného sportovce všech dob.

Drtivá většina jeho příjmů pocházela z platů, které dostával od špičkových klubů. Ale Beckham uměl zpeněžit i image, kterou si vytvořil, když se stal tváří anglického národního týmu. Během kariéry uzavřel lukrativní dohody o podpoře se značkami Armani, Gillette, PepsiCo nebo Adidas.

Dobře vydělával i po konci kariéry

A poté, co ukončil hráčskou kariéru, se jeho portfolio ještě rozrostlo. V roce 2014, rok poté, co odešel z profesionálního fotbalu, Beckham založil vlastní společnost DB Ventures. Podnik se stará o většinu Beckhamových aktivit po fotbalové kariéře, včetně jeho podpory u Adidas, značky hodinek Tudor a jeho vlastní značky whisky Haig Club.

Teď sledujte s námi. V roce 2016 byly Beckhamovi vyplaceny dividendy ve výši 12,1 milionu dolarů, 22,2 milionu v roce 2017, 13,2 milionu v roce 2018 a 17,2 milionu v roce 2019.

Podle CNBC v březnu 2022 Beckham prodal 55 % DB Ventures americké značkové společnosti Authentic Brands Group, která mimo jiné vlastní Reebok, Juicy Couture a práva na značku Elvise Presleyho. Podle londýnských Times Beckham z prodeje obdržel až 230 milionů dolarů.

Velký projekt MLS Inter Miami

Dlouho Beckham chystal projekt MLS Inter Miami, který spustil v roce 2018. Když poprvé v roce 2007 podepsal jako hráč Major League Soccer’s LA Galaxy, získal opci na nákup rozšířeného týmu za 25 milionů dolarů. V roce 2014 MLS oznámila, že Beckham tuto možnost využil a že se skupinou dalších investorů zahájí franšízu v Miami.

Přinejmenším hned zpočátku to vypadá na úspěšný projekt. Tým vstoupil do MLS v roce 2020 a od té doby podepsal řadu významných hráčů, zejména sedminásobného vítěze Zlatého míče Lionela Messiho.

Vypadá to celé na Beckhamův majstrštyk. Aby Messiho do Miami dostal, přesvědčil k angažmá i slavného argentinského trenéra Gerarda Martina, s nímž se argentinská superstar zná z působení v Barceloně. Podle analytické společnosti Kona Equity se Inter Miami může pochlubit ročními příjmy 27 milionů dolarů. Ale… obchodní ředitel Interu Miami Xavier Asensi v srpnu řekl, že očekává, že Messiho přítomnost do roku 2024 příjmy klubu zčtyřnásobí.

Tvář MS 2022 v Kataru

Tohle všechno je ale jen část Beckhamových aktivit. Loni souhlasil, že se stane tváří mistrovství světa 2022 v Kataru. Nebyla to smlouva krátkodobá. Podle listu Evening Standard Beckham podepsal s Katarem spolupráci na deset let, což mu vydělalo závratných 177 milionů dolarů.

Beckham přitom musel tušit, že se pohybuje na hraně. Vzhledem k situaci lidských práv v zemi se tím slavná celebrita dostala pod přísný drobnohled fanoušků, novinářů i lidskoprávních organizací. Po roce od zahájení MS můžeme ale říct, že mu to vůbec neuškodilo a nic na jeho popularitě neubralo.

Další zajímavou obchodní komoditou Beckhamových je umění. Těžko říct, co bylo na prvním místě. Láska k umění, nebo vědomí, že se tím dá i slušně vydělat. Ať tak, či tak, David s Viktorií se podle portálu Luxuo, který se zabývá luxusním životním stylem, chlubí působivou sbírkou umění v hodnotě téměř 44 milionů dolarů.

Doma má i Banksyho

Sbírka má jako hlavní téma „lásku“ a zahrnuje obrazy, portréty a sochy od Damiena Hirsta (proslavil se sérií skutečných zvířat – koně, krávy… - naložených do formaldehydu), Tracey Eminové (cyklus „Neopouštěj mě“ vystavila na podzim 2015 i Galerie Rudolfinum) nebo slavného streetartového umělce Banksyho.

V roce 2014 zaplatil David milion dolarů příteli Damienu Hirstovi za obraz na zakázku nazvaný „Daddy’s Girl“ (je na něm obří růžové srdce s barevnými motýlky). Tušíte správně, byl to dárek k narozeninám pro dceru Harper do jejího pokojíčku. Možná jeden z nejdražších dárků, jaké kdy dal milující tatínek své malé holčičce.

Beckham také rád kupuje různé sběratelské předměty, včetně památných předmětů ze života Elvise Presleyho. Můžete hádat, zda to je pravda, ale podle časopisu Men’s Health z roku 2021 Beckham utrácí denně 46 000 dolarů za své „koníčky“, z nichž jeden zahrnuje právě nákup Elvisových memorabilií. Jsou mezi nimi četné Elvisovy kostýmy a další související zboží.

Tetování za 65 000 dolarů

Svého času se Beckham zamiloval do tetování a ta ho vůbec nestála málo. Podle Men’s Health má více než 67 tetování, která mu zakrývají obě paže, část krku, zad, hrudi, žeber a dokonce i rukou a prstů. Proti ceně obrazu od Hirsta za to dal nicméně pakatel – údajně 65 000 dolarů.

Když napíšeme, že má i působivou sbírku aut, bude to už skoro nudné. Podle odhadu deníku The Sun zaplatil za Lamborghini Gallardo, Rolls-Royce Phantom Drophead, Bentley Bentayga a Aston Martin V8 Vantage X-Pack Volante a další krásná „vozítka“ cca tři miliony dolarů. Jak uvedl časopis GQ, k tomu je třeba připočítat i pár motorek, mimo jiné Super Vintage Knuckle, Triumph Scrambler či Ducati Desmosedici RR.

Auto se mimochodem stalo zábavným intermezzem seriálu „Beckham“ na Netflixu, kde David musel připomenout své ženě Victorii, že Rolls-Royce, kterým ji dříve vozil její tatínek, určitě nepatří k typickým vozům „dělnické třídy“.

Drahé domy, byty a jachta

A pak je tu pochopitelně i pár luxusních nemovitostí, které mají Beckhamovi na různých místech světa. Jejich realitní portfolio má podle magazínu Hello hodnotu 88 milionů dolarů.

Nejdražší je prý jejich londýnský městský dům za 37 milionů dolarů v exkluzivní oblasti Holland Park. Má sedm ložnic, vlastní posilovnu a obrovský vinný sklep.

Pak je tu luxusní penthouse (luxusní velkometrážní byt v nejvyšším patře) v Miami na Floridě, který se může pochlubit okny od podlahy až ke stropu s výhledem na záliv Biscayne, Atlantik i městské panorama. A také „víkendová chata“, či lépe farma v Cotswolds v jihozápadní Anglii, k tomu luxusní jachta a dva různé domy v Dubaji.

Podle Hello vlastní Beckhamovi byt v hodnotě pět milionů dolarů v Burdž Chalífa, nejvyšší budově světa. Jejich dalším majetkem v Dubaji je vila v Palm Jumeirah, kterou údajně koupili za 1,5 milionu dolarů v roce 2002, ale nyní se předpokládá, že má hodnotu více než devět milionů.

Jak vypadá u Beckhamů dovolená?

Loni v létě David s rodinou a přáteli pobývali v Saint-Tropez. Přes noc zůstávali na palubě luxusní jachty, ale večer připlouvali na večeři do tamních luxusních restaurací. Jednou v noci skupina navštívila karaoke bar, kde Victoria zazpívala interpretaci hitu Spice Girls „Stop“, který vydala se skupinou v roce 1998.

A protože David i Vicky milují módu, nemohou často chybět v hlavním městě módy v Paříži, kde navštěvují tamní významné obchodní domy.

Abychom byli spravedliví, musíme zdůraznit, že Beckhamovi nejen utrácejí za nejrůznější luxus, ale spoustu peněz dávají i na charitu. David byl například více než 17 let velvyslancem UNICEF. V březnu 2022 po zahájení ruské invaze daroval spolu s Victorií přes jeden milion dolarů na pomoc Ukrajině.

A co děti?

K tomu podporuje i charitativní organizace, jako je Červený kříž, Help for Heroes, WildAid, Save the Children nebo Malaria No More.

David a Victoria Beckhamovi si velmi zakládají na rodině, zdůraznil to i nynější seriál Netflix. „Rodina, to je to, co mě motivuje. Jsem odhodlaný neustále dokazovat svým dětem, jak tvrdě musejí pracovat, aby byly úspěšné, měly kariéru a věřily v sebe,“ řekl David před časem.