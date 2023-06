Prokleté Brno. Zbrojovka opět sestoupila, už podesáté. Proč?

Jako oblíbená dětská hračka jojo jezdí mezi první a druhou ligou Zbrojovka Brno. Od roku 2018 už zažívá třetí sestup. Přitom nováček soutěže měl slušný podzim, po 14. kole stál v tabulce na luxusním 5. místě a na poslední Pardubice držel přepychový náskok jedenácti bodů.

Jenže jaro bylo katastrofální. „Když z posledních devíti zápasů jen jednou vyhraješ a v nadstavbě ve skupině o udržení získáš jen dva body za remízy, nemůžeš čekat nic jiného než sestup,“ smutně hodnotí výsledky a osud svého oblíbeného klubu bývalý útočník Petr Švancara, brněnský odchovanec a velký patriot. „Padáme do druhé ligy, nedá se nic dělat,“ přijímá nelichotivý úděl.

Na tristní ligové konce je ostatně zvyklý. Zbrojovka Brno je v krizi už několik let a nemůže se z ní vymanit.

Nikdo Zbrojovku nechce

Po bezgólové domácí remíze se Zlínem – výhra by zajistila týmu účast v baráži – fanoušci vtrhli na hřiště a svou frustraci si vybíjeli na majiteli klubu, brněnském rodákovi Václavu Bartoňkovi. Verbální, nedošlo k pokusu o fyzické napadení, ale jejich rozhořčení bylo veliké. Výzvu na transparentech, ať klub prodá, mu předali při jarních propadech už víckrát.

Bývalý manažer ve stavebnictví se stal majoritním vlastníkem v roce 2013, kdy klub převzal od podnikatele Jaroslava Přečka. Licenci koupil na deset let, letos mu tedy končí.

Netají, že by rád přivítal movitého partnera, navýšil rozpočet. Ale zájemci se nehrnou. „Václav Bartoněk do klubu svoje peníze dává už několik let, několikrát odvrátil insolvenci,“ vyzdvihuje jeho zásluhy Švancara. „Nebýt jeho, možná by profesionální fotbal v Brně ani nebyl,“ upozorňuje. „Hledá partnera, ale nenachází. Není zájem fotbal podporovat,“ vnímá složitou situaci.

Z Brna sice pochází Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších občanů Česka, který dává obrovské finanční prostředky do Sparty Praha, spoluvlastní anglický West Ham United a pokoušel se získat francouzský klenot AS Saint-Etienne. Rodné město mu však uniká. „A co mám dělat? Mám ho jít přemlouvat, aby dal peníze i Zbrojovce?“ ptá se Švancara a nenachází řešení.

Klub jednoho muže

Zbrojovka má rozpočet okolo sedmdesáti milionů korun, což není na vyskakování. „To je, jako kdyby člověk celý rok jedl rohlíky a pil vodu. Ušetří, nezemře, ale žádná hodnotná výživa to není, natož potěšení,“ vystihuje trefně stav brněnské pokladny publicista Jan Hrabálek, bývalý tiskový mluvčí klubu.

Přes nepopiratelný podíl na záchraně Zbrojovky se Bartoněk, jenž se v roce 2010 významně zasloužil i o návrat k tradičnímu jménu, pod nímž v 70. letech minulého století patřila v československé špičce a vystupovala i na evropské scéně, vděku od fanoušků nedočkal.

Za hlavní příčinu se udává jeho složitá povaha, která brání k navození zaměstnaneckých i lidských vazeb. Vztah k němu nenalezly ani legendy klubu. „Něco jsem kritického řekl a to se vedení nelíbilo,“ připomíná Karel Kroupa, hvězda mistrovského týmu z památného ročníku 1977/1978, nejlepší střelec ligy. Od té doby nemá na stadionu místo. „Koupil jsem si permanentku,“ nezatěžuje si tím hlavu.

Bartoňkovi se především vyčítá, že si chce všechno dělat sám, neumí se obklopit schopnými lidmi.

Klusáček nepřišel

To se projevilo i v jarní sezoně, kdy v polovině května odvolal sportovního manažera Tomáše Požára. Prosáklo, že důvod byl jediný – neshoda při výběru nového trenéra, který měl nahradit Richarda Dostálka. Brněnského rodáka a velkého patriota, s nímž mužstvo loni postoupilo do nejvyšší soutěže.

Požár, který měl výběr trenéra ve své kompetenci, si vyhlédl Luďka Klusáčka, majitel však přivedl Martina Haška, aniž by svého podřízeného o tomto kroku informoval.

Boj o záchranu v 1. lize Baráž mezi týmy 1. a 2. ligy se hraje ve čtvrtek a v sobotu. Dvojice tvoří: Zlín - Vyškov

Příbram - Pardubice Poznámka: Zbrojovka Brno sestoupila přímo, naopak Karviná jako vítěz 2. ligy rovnou postoupila do nejvyšší soutěže

K Dostálkově odvolání došlo po domácí porážce s Hradcem Králové ve 26. kole základní části. Zbrojovka stála na 13. příčce i nad čarou baráže, na Zlín a Pardubice měla náskok pěti bodů. Vedení však nabylo přesvědčení, že mužstvo potřebuje nový impuls.

Nový kouč Hašek vyhrál jen následující zápas s Pardubicemi – mezi fanoušky se říká jen ze setrvačnosti, pak přišly už jen neúspěchy. A pád z posledního místa. „Výměna trenéra se nepovedla,“ suše konstatuje Švancara.

Město nepomáhá

Stav brněnského fotbalu je neutěšený už dlouho. „Je děsivé, že nemáme stadion, na který by všichni byli pyšní,“ upozorňuje Švancara, že kultovní stánek Za Lužánkami je vlastně zbořenina a Městský fotbalový stadion Srbská, kde nyní A tým hraje, nikdy nepřirostl fanouškům ani hráčům k srdci. Je nedůstojný,“ praví lakonicky Hrabálek.

Sdružení, v jehož čele stojí Švancara, se pokouší legendární Lužánky obnovit, ale naráží na zeď nezájmu vystavenou odpovědnými brněnskými orgány. „Za tento stav může i magistrát, který nepodporuje fotbal jako v jiných místech,“ kritizuje Švancara.

Znovu připomínat, že Brno je krajské město a druhá největší aglomerace v republice, a opět nemá fotbalovou ligu, se mu už ani nechce.

Naděje na změnu jsou však nepatrné. Magistrát se rozhodl podpořit výstavbu hokejové haly, ani proslulá Kometa se neměla čím chlubit. Investice je nastavená na 4,5 miliardy korun (bez DPH), na druhou podobného rozsahu se prostředky nenajdou.

Kádr bez kvality

Sportovní neúspěch se však odvíjel na hřišti. „Největší vinu nesou samozřejmě hráči, sestup jde hlavně za nimi,“ nešetří Švancara své následovníky. „Nevím, jestli nějak atmosféru poznamenalo, že Michal Ševčík podepsal Spartu, soupeři si začali víc hlídat střelce Jakuba Řezníčka, někteří pak stagnovali,“ rozebírá.

Po postupu do ligy se kádr měl posílit, přišli ovšem jen hráči, které jejich zaměstnavatelé nechtěli, jako slovenský legionář Róbert Matejov ze Zlína nebo Josef Divíšek ze Slovácka. A jakmile se objeví trochu schopnější jedinec, už míří jinam. „Neustálý výprodej k vytvoření velkého týmu nevede,“ upozorňuje Kroupa.

Jsou však obavy, že tak opět nastane. Ševčík už podepsal Spartu, o stopera či defenzivního záložníka Lukáše Endla se zajímá Slavia Praha, Filip Souček se vrátí z hostování do Sparty, stoper z Pobřeží slonoviny Mohamed Tijani do Viktorie Plzeň.

Na hostování z rakouského Lince byl i nigerijský štírek Wale Musa Alli, který má údajně nakročeno do polské Ekstraklasy.

Zůstane střelec Řezníček?

Velký otazník visí i nad nejlepším hráčem týmu a střelcem (19 gólů) Jakubem Řezníčkem. Po dohodě s majitelem klubu se rozhodl spojit svůj osobní život s Brnem, získal za velice slušných podmínek hezký byt, někdejší velký bouřlivák se usadil a chce se starat o rodinu.

Fotbalové plány však sestupem zaznamenaly nepříjemnou trhlinu. „Prožívá hodně smutný příběh,“ vžívá se do jeho pocitů Švancara. „Stál kousek od koruny krále střelců, což je zápis do historie, unikla mu, o gól ho předstihl slávista Juračka,“ připomíná. Zbývají mu rovněž dva zásahy ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů, ve druhé lize toho nedosáhne,“ dodává. Rychlý návrat není vyloučený. „Bude mít však Řezňa v šestatřiceti pořád potřebnou výkonnost?“ přemítá Švancara.

Jestli chce Řezníček vstoupit do prestižní kanonýrské společnosti a zbývá mu tak málo, musí si najít angažmá – minimálně na podzimní hostování – v některém prvoligovém klubu. A tedy opustit Brno.