Robert Lewandowski se stal v Bayernu Mnichov legendou. Nikoli miláčkem davu

Jeho odchod byl na spadnutí, zabránit se mu mohlo jen těžko, i když měl Robert Lewandowski na rok ještě platnou smlouvu. „Podle mého chtěl opustit Bayern skoro za každou cenu, protože toužil podepsat poslední velmi dobře placenou smlouvu své kariéry v prvotřídním klubu v kvalitní lize,“ míní Manfred Münchrath uznávaný fotbalový novinář z německého časopisu Kicker. Ostatně polský legionář se sám několikrát dosti důrazně vyjádřil, že chce odejít.

Načasování bylo výhodné i pro Bayern Mnichov. „Příští rok už by šel zadarmo, po skončení smlouvy,“ upozorňuje Münchrath. „Navíc má zřejmě nejlepší léta za sebou,“ dodává s upozorněním, že už mu brzy bude čtyřiatřicet. Odstupné za polského reprezentanta činí 50 milionů eur, v přepočtu okolo 1,25 miliardy korun. To už jsou slušné peníze.

Náhrada za Lewandowského navíc už obléká červenobílé barvy bavorského klubu. „Vedení bylo docela brzy připraveno ho pustit, jakmile podepsali Maného,“ zvýrazňuje německý publicista roli senegalského útočníka, posilu z anglického Liverpoolu FC, který hned přispěl gólovou trefou k dobytí německého Superpoháru proti RB Lipsko (5:2).

Loučení Lewandowského bylo srdceryvné, neustále zdůrazňoval, jak mu Bayern za osm let pronikl pod kůži. „To bylo trochu herectví, aby si zachránil tvář,“ nepodlehl mu Münchrath.

Respektovaný, nikoli oblíbený

Nebojí se totiž nahlas říct, o čem se v Německu (ale i Polsku) jen šuškalo. „Lewandowski byl vždy obtížný člověk,“ odkrývá redaktor časopisu Kicker jeho lidskou stránku. „Byl spíše velmi respektován než milován,“ vystihuje vztah ke klubu i fanouškům. „Jasně, že je to legenda, ale spíš pro své rekordy a méně pro svou osobu,“ podotýká Münchrath.

Dokládá to i faktem, že vedení Bayernu nenabídlo po tolika letech gólů a úspěchů Lewandowskému práci, funkci ve sportovním managementu. „I když to může udělat po úplném skončení kariéry,“ připouští a ponechává zadní vrátka pro návrat do Bavorska.

Robert Lewandowski (21. 8. 1988, Varšava, útočník) Foto: ČTK/DPA/Max Ellerbrake, ČTK Robert Lewandowski. – hráčská kariéra Varsovia Warszawa (1997-2004), Delta Warszawa (2004-2005), Legia Warszawa (2005-2006), Znicz Pruszków (2005-2006), Lech Poznań (2006-2008), Borussia Dortmund/Německo (2008-2014), Bayern Mnichov/Německo (2014-2022), FC Barcelona/Španělsko (2022) Úspěchy: vítěz Ligy mistrů 2020, vítěz mistrovství světa klubů 2020, mistr Polska, 9× mistr Německa (2× Dortmund, 7× Bayern), 7× nejlepší střelec Bundesligy (1× Dortmund, 6× Bayern)

K německému kolegovi se přidává i význačný polský publicista Dariusz Kurowski, bývalý šéfredaktor oblíbeného týdeníku Pilka Nožna, nyní na volné noze. „Lewandowski je složitý člověk,“ potvrzuje. „Získat s ním rozhovor bylo i pro nás složité, většinou se to nepodařilo,“ dokládá.

Nejde jen o vztah k médiím. „Když hrál za Dortmund, na titulu se v ročníku 2010/2011 výrazně podíleli i další polští hráči Jakub Błaszczykowski a Łukasz Piszczek,“ poodhaluje Kurowski. „Přitom se s nimi skoro téměř nebavil, rozhodně se nedá říci, že by byli kamarádi,“ potvrzuje, že Lewandowski nebyl oblíbený ani mezi krajany.

Souboj s Müllerem

Říkali mu strojní puška Bayernu Mnichov a v klubové kronice se jeho jméno leskne s označením nejlepšího kanonýra v historii. Gerhard (Gerd) Müller si vydobyl světové uznání, mistr planety 1974, mistr kontinentu 1972, držitel Zlatého míče nejlepšího fotbalisty Evropy za rok 1970, kdy na světovém šampionátu v Mexiku nastřílel za Spolkovou republiku Německo deset gólů a přispěl k zisku bronzové medaile.

Nejvíce však řádil v Bayernu Mnichov. Celkem sedmkrát se stal v Bundeslize králem střelců ročníku, dohromady nasbíral 365 přesných zásahů, což je rekord. Všechny si připsal v bavorském klubu.

Když končil bohatou kariéru, prorokovalo se, že nikdy nemůže být překonán, aspoň na klubové úrovni určitě ne.

Měl přitom zdatné následovníky. Dvojnásobný Zlatý míč Karl-Heinz Rummenigge si korunu krále nasadil třikrát, součet jeho tref se však zastavil na čísle 162. Dvakrát byl nejlepší Roland Wohlfahrt, v Budeslize skóroval za Bayern ovšem „jen“ 119krát. Snažili se i legionáři, brazilský útočník Giovane Elber, italský mistr světa 2006 Luca Toni, prosazovali se domácí snajpři Mario Gomez, ten měl ovšem lepší čísla ve Stuttgartu. V současném kádru je nedostižný jmenovec Thomas Müller, jenž se v dresu Bayernu radoval ze 137 bundesligových gólů.

V roce 2014 však vtrhl na scénu polský gólový vévoda už s královskou korunovací z Dortmundu. A činil se. Rekordy Gerda Müllera se třásly, některé dokonce padly.

Stejně jako slavný bombarďák ze 70. let minulého století se stal Lewandowski sedmkrát nejlepším střelcem soutěže (jednou ovšem v Dortmundu), v ročníku 2020/2021 nasázel soupeřům 41 gólů, čímž odsunul o jeden gól Müllerův zápis z ročníku 1971/1972. A v ohrožení bylo i absolutní číslo, polský útočník se loučil s bilancí 312 gólů (238 Bayern, 74 Dortmund). Kdyby dodržel původní kontrakt a navíc ho prodloužil, nikdo nepochyboval, že by i v této kolonce Müllera vymazal.

Nestalo se a fanoušci jsou vlastně rádi. Na jejich legendu, která zemřela po těžké nemoci před rokem (15. srpna) ve věku 75 let, se nesahá.

Španělský sen

Pokořit bavorskou modlu neměl však Lewandowski při příchodu do Německa v úmyslu, byť by to bylo hodně příjemné a jistě by rekordní zápis uvítal. Měl však jiný fotbalový sen – poznat španělskou La ligu. „Jeho bývalý agent Cezary Kucharski uvedl, že Lewandowski před mnoha lety řekl, že snil o hraní ve Španělsku. A je vidět, že se na konci kariéry rozhodl uskutečnit své sny,“ odkrývá Kurowski krajanovo přání.

Nevyprchalo z něj ani přestupem do jednoho z nejslavnějších klubů světa. „Těsně před příchodem do Bayernu poskytl rozhovor pro jednu z polských televizí, ve kterém přiznal, že v Bayernu svou kariéru nedohraje,“ přidává Kurowski další odhalení.

Za léta profesionální novinářské činnosti měl možnost Lewandowského dobře poznat a vžít se do jeho pocitů. „Nejlogičtějším důvodem jeho rozhodnutí byla touha po nějaké změně ve svém životě a kariéře,“ probírá polský publicista. „S Bayernem vyhrál prakticky všechno, Ligu mistrů, domácí tituly každý rok,“ domnívá se, že obávaný střelec potřeboval změnu. „Do Barcelony určitě nešel pro peníze, protože nebude mít větší finanční stabilitu a vysoké výdělky jako v Mnichově,“ dodává.

Jako správný vlastenec se dívá na transakci z pohledu reprezentačního týmu.

„Kdyby zůstal v Bayernu, věděli bychom, co můžeme čekat,“ přemítá Kurowski. „Myslím, že pro národní tým by bylo lepší, kdyby pokračoval ve stejném klubu, protože teď se neví, jak to bude v novém,“ obává se, jestli se mu bude ve španělské lize stejně tak dobře dařit.