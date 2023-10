Slávistická pomsta byla sladká. Rozstříleli 14 let starou noční můru

Běžely už poslední vteřiny utkání play-off Ligy mistrů ročníku 2009/2010. Slavia, která obhájila český titul a poprvé v historii se také podívala do nejprestižnější klubové soutěže na světě a toužila si to zopakovat, si přivezla z Moldavska bezgólovou remízu, poměrně brzký zásah tehdejší luxusní posily rychlého Adama Hlouška ji posouval k mnohamilionovým výdělkům.

Jenže druhý pojišťovací gól nepřišel, vše se zbortilo v samém závěru. Po zbytečném faulu šel zoufalý nákop soupeře do pokutového území, centr se nepodařilo odvrátit do bezpečí, míč se vrátil a stoper Ferreira překonal brankáře Hanuše. Tehdy platilo pravidlo, že gól na cizí půdě má větší hodnotu. Slavia padla.

Vyřazení z Ligy mistrů mělo totiž fatální následky. Ekonomické. Slavia sice přes Crvenou Zvezdu Bělehrad pronikla do nově vzniklé Evropské ligy, kde narazila na silné soupeře, francouzský Olympique Lille, španělskou Valencii a italský Janov. Po sportovní stránce to byl hodnotný počinek, ale finanční ztráty byly obrovské. Přímo likvidační.

Konsolidace se vlekla, hrozila ztráta profesionální licence a propad do amatérského statusu, tedy sestup do těchto soutěží.

Po skandování „dejte jim bůra“ přání bylo vyslyšeno ještě do hodiny hry, kdy se prosadil David Douděra, natěšení fanoušci po druhém přesném zásahu útočníka Chytila (v 71. minutě) přešli do jiné výzvy: „ještě jeden“. Věděli, co by se stalo – Slavia by vyrovnala rekord nejvyšší výhry v evropské soutěži.