Sparta bude mít v zápase o všechno soupeře navíc. Vzduch

Kyperský klub cítí šanci proniknout do jarních klání. Místní fanoušci jsou hodně vášniví, ale velké obavy z bouřlivého prostředí mít Sparta nemusí. Na stadion se vejde necelých 11 tisíc diváků. „Za nás jich chodilo tak pět set,“ hlásí Vorel. „Aris skutečných skalních moc nemá, to rivalové AEL a Apollon byli jiná káva. Za ročník, kdy jsem v Limassolu hrál, se tyto kluby střetly čtyřikrát, z toho třikrát se pro nepřístojnosti diváků utkání nedohrálo,“ říká Vorel.

Spartu by však mohlo překvapit něco jiného. „Vzduch,“ varuje Vorel. „U nás je zima, na Kypru teplo, docela jinak se dýchá,“ probírá bývalý český reprezentant výběru do 21 let. „Takový přechod není nikterak příjemný, může to mít na výkony nějaký vliv,“ domnívá se.