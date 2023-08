Trenér Petr Rada se narodil 21. srpna. Narozeniny slavil opatrně

A tak by se daly najít jiné příklady, kdy získávají narozeniny přidanou podobu.

Byl pokažen agresí ozbrojených složek. „V pět ráno překročily tanky a další bojová technika československé hranice, všichni poslouchali rozhlas, máma okamžitě přiběhla, ať jdu domů,“ popisuje. „Babička se o nás hrozně bála, nikdo nevěděl, co bude,“ dokládá nejistotu ve společnosti.

21. srpen se stal v době komunistické normalizace ostře sledovaným dnem, totalitní režim se bál provokací i demonstrací. „Lidé se shromažďovat nesměli,“ upozorňuje Rada. A on slavil narozeniny. Dokonce jako voják v Dukle Praha. „Na pivko jsme se spoluhráči zašli, to jsme si ujít nenechali,“ nepodléhal oslavenec politickým tlakům. „Ale opatrně,“ doznává obezřetnost, aby někdo nemohl pojmout bujařejší veselí jako provokaci.

Velice choulostivé byly oslavy narozenin pro trenéra Jiřího Plíška, který vedl ligové týmy Teplic, Slovácka, Hradce Králové, působil u mládeže ve Slavii Praha, mezinárodní uznání si vydobyl v bosenském Željezničaru Sarajevo. Okupaci nezažil, narodil se v roce 1972 už do normalizace, ale datum vnímá dodnes.

A dosti citlivě. „Pocházím z Aše, kde se po dobu komunistického režimu příliš nezdůrazňovalo, až tajilo, že západní Čechy osvobodila v roce 1945 americká armáda,“ vysvětluje osobní vztah. „Ve škole se vždycky opěvovala pouze Rudá armáda, u nás doma a u sousedů se ale říkalo po pravdě, jak to tehdy bylo,“ vzpomíná.

Seznam Zprávy mapují osudy fotbalistů, kteří ve své době byli výjimeční. Reprezentanti, šampioni, lídři. Co dělají dnes?

A k tomu se přidal srpen 1968. „Pro nás to bylo druhé ‚osvobození‘ sovětskými vojsky,“ odhaluje další lež komunistické propagandy. S oslavami narozenin neměl potíže, byl mladý, děly se jen v kruhu rodinném. „Ale především s otcem jsme se o tom pokaždé bavili, i nyní si při této příležitosti připomenu, jaké je to významné datum pro celou naši společnost,“ připomíná Plíšek. „Je to pro mne pořád hodně emotivní,“ neskrývá.