UEFA Turecku pomůže, charitativní zápas však nejspíš nebude

Nepřepokládá tak, že by se připojili jednotlivci, i když to právně vyloučené není.

To nejlákavější, co může evropský fotbal nabídnout, je uspořádání zápasu hvězdného týmu na podporu postižené země. Výběr kontinentu, který by se skládal z nejobdivovanějších osobností, by přivábil televizní kamery, média, a tím i sponzory a podporovatele.