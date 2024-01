Dvoumetrový student jako hokejový trumf. Češi zkusí přes Švédy jít do finále

Ve čtvrtfinále proti Kanadě byl klíčovým mužem českého týmu. Měl 28 zásahů, zvládal záludné zblokované střely, nahrávky, zlověstné dorážky. Právem ho vybrali jako nejlepšího hráče utkání. Po zápase se samozřejmě radoval, ale zachovával klid, stejně jako při něm, kdy musel ustát i menší provokace Kanaďanů. To ho ostatně zdobí, takoví velcí brankáři bývají.

Doma mezi dospělými neodehrál jediný zápas a hned zamířil do zámoří.

Od začátku kariéry dává Hrabal stejný důraz na hokej i na studium. Bylo to přání rodičů a Michael to, zdá se, 100% akceptoval. Důvod je jasný, být připraven na to, až kariéra jednou skončí, anebo, nedej bůh, kdyby se něco stalo…