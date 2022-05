Česko - Kanada, semifinále je tu. Trenér Čechů překvapil sebevědomím

V kontextu posledních let jsou to až překvapivě sebevědomá slova, jde takřka o kolosální výzvu. Na medaili český hokej čeká už deset let, na výhru s jedním z nejméně oblíbených soupeřů ještě déle. Naposledy Češi Kanadu na šampionátu porazili v roce 2010, památné vítězství 3:2 v Mannheimu, které odepsanému týmu zachránilo krk i postup do play off posledního zlatého turnaje, si z hráčů současného výběru pamatuje pouze Roman Červenka.